Минобороны РФ отчиталось о первом дне спецоперации на Украине

24 февраля 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ отчиталось об успехах военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Российские войска разблокировали Северо-Крымский канал и восстановили подачу воды в Крым. Об этом и других итогах первого дня спецоперации заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга. Трансляция доступна на youtube-канале Минобороны России. «Все поставленные перед группировками войск Вооруженных Сил Российской Федерации на день задачи выполнены успешно. Рейдовые отряды и воздушный десант на крымском направлении обеспечили выход российских войск к Херсону. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды в Крым», — заявил Конашенков. По его данным, в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик с огневой поддержкой российской артиллерии и армейской авиации прорвали эшелонированную оборону ВСУ и продвинулись на 6-8 километров в глубину территории. Конашенков отметил, что с начала спецоперации на территории Украины сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» ВСУ. О начале военной операции на Украине утром 24 февраля заявил президент России Владимир Путин. Глава республики Владимир Зеленский в ответ ввел на ее территории военное положение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские войска разблокировали Северо-Крымский канал и восстановили подачу воды в Крым. Об этом и других итогах первого дня спецоперации заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга. Трансляция доступна на youtube-канале Минобороны России. «Все поставленные перед группировками войск Вооруженных Сил Российской Федерации на день задачи выполнены успешно. Рейдовые отряды и воздушный десант на крымском направлении обеспечили выход российских войск к Херсону. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды в Крым», — заявил Конашенков. По его данным, в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик с огневой поддержкой российской артиллерии и армейской авиации прорвали эшелонированную оборону ВСУ и продвинулись на 6-8 километров в глубину территории. Конашенков отметил, что с начала спецоперации на территории Украины сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» ВСУ. О начале военной операции на Украине утром 24 февраля заявил президент России Владимир Путин. Глава республики Владимир Зеленский в ответ ввел на ее территории военное положение.