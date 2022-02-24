Минобороны: армия РФ вывела из строя 83 военных объекта Украины

После ударов вооруженных сил России оказались выведены из строя 83 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины», — заявили в ведомстве. Трансляция брифинга велась на youtube-канале Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Власти Украины сообщали об обстреле Киева баллистическими ракетами. Сообщалось о мощных взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. В Минобороны РФ опровергли эту информацию. Позднее в Киеве объявили воздушную тревогу, власти призывают жителей пройти в бомбоубежища.
После ударов вооруженных сил России оказались выведены из строя 83 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины», — заявили в ведомстве. Трансляция брифинга велась на youtube-канале Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Власти Украины сообщали об обстреле Киева баллистическими ракетами. Сообщалось о мощных взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. В Минобороны РФ опровергли эту информацию. Позднее в Киеве объявили воздушную тревогу, власти призывают жителей пройти в бомбоубежища.