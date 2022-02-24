Минобороны: армия РФ вывела из строя 83 военных объекта Украины 24 февраля 2022 в 22:22 Размер текста - 17 + На Украине в результате ударов выведены из строя 83 военных объекта Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине После ударов вооруженных сил России оказались выведены из строя 83 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины», — заявили в ведомстве. Трансляция брифинга велась на youtube-канале Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Власти Украины сообщали об обстреле Киева баллистическими ракетами. Сообщалось о мощных взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. В Минобороны РФ опровергли эту информацию. Позднее в Киеве объявили воздушную тревогу, власти призывают жителей пройти в бомбоубежища. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. После ударов вооруженных сил России оказались выведены из строя 83 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины», — заявили в ведомстве. Трансляция брифинга велась на youtube-канале Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Власти Украины сообщали об обстреле Киева баллистическими ракетами. Сообщалось о мощных взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. В Минобороны РФ опровергли эту информацию. Позднее в Киеве объявили воздушную тревогу, власти призывают жителей пройти в бомбоубежища. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям