Минобороны: армия РФ вывела из строя 83 военных объекта Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майдан. Украина. Киев, дым, баррикады, боец, беспорядки, огонь
На Украине в результате ударов выведены из строя 83 военных объекта Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

После ударов вооруженных сил России оказались выведены из строя 83 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины», — заявили в ведомстве. Трансляция брифинга велась на youtube-канале Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Власти Украины сообщали об обстреле Киева баллистическими ракетами. Сообщалось о мощных взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. В Минобороны РФ опровергли эту информацию. Позднее в Киеве объявили воздушную тревогу, власти призывают жителей пройти в бомбоубежища.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После ударов вооруженных сил России оказались выведены из строя 83 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины», — заявили в ведомстве. Трансляция брифинга велась на youtube-канале Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Власти Украины сообщали об обстреле Киева баллистическими ракетами. Сообщалось о мощных взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. В Минобороны РФ опровергли эту информацию. Позднее в Киеве объявили воздушную тревогу, власти призывают жителей пройти в бомбоубежища.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...