Байден объявил о введении жестких санкций против России

25 февраля 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

В Белом доме объявили о введении жестких санкций против России Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент США Джо Байден объявил о введении дополнительных жестких санкций и ограничений против России. Об этом он рассказал в ходе выступления в Белом доме. «Сегодня я разрешаю ввести дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию. Это повлечет серьезные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем. Мы специально разработали эти санкции таким образом, чтобы увеличить долгосрочный эффект для России и минимизировать воздействие на Соединенные Штаты и на наших союзников», — заявил американский президент. Трансляция его выступления выложена в YouTube-канале Белого дома. По его словам, США вместе с партнерами по G7 ограничат Россию в ведении бизнеса в долларах, евро, фунтах и иенах, а также ограничат возможности страны быть частью глобальной экономики. Джо Байден сравнил подобные меры с отключением РФ от SWIFT. Кроме того, американский президент доложил, что «группы семи» хотят ослабить действия России в сфере высоких технологий. Так, планируется ограничить российский импорт высокотехнологической продукции на 50%. Байден пояснил, что это нанесет удар по способности России продолжать модернизировать ВС, а также негативно повлияет на аэрокосмическую промышленность страны. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине. Лидер страны доложил, что прямое нападение Киева на Россию приведет к разгрому агрессора. Позже стало известно, что первые взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден объявил о введении дополнительных жестких санкций и ограничений против России. Об этом он рассказал в ходе выступления в Белом доме. «Сегодня я разрешаю ввести дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию. Это повлечет серьезные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем. Мы специально разработали эти санкции таким образом, чтобы увеличить долгосрочный эффект для России и минимизировать воздействие на Соединенные Штаты и на наших союзников», — заявил американский президент. Трансляция его выступления выложена в YouTube-канале Белого дома. По его словам, США вместе с партнерами по G7 ограничат Россию в ведении бизнеса в долларах, евро, фунтах и иенах, а также ограничат возможности страны быть частью глобальной экономики. Джо Байден сравнил подобные меры с отключением РФ от SWIFT. Кроме того, американский президент доложил, что «группы семи» хотят ослабить действия России в сфере высоких технологий. Так, планируется ограничить российский импорт высокотехнологической продукции на 50%. Байден пояснил, что это нанесет удар по способности России продолжать модернизировать ВС, а также негативно повлияет на аэрокосмическую промышленность страны. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине. Лидер страны доложил, что прямое нападение Киева на Россию приведет к разгрому агрессора. Позже стало известно, что первые взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе.