Конгресс США просит исключить Россию из Совбеза ООН

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
Конгресс США разработал резолюцию с предложением исключить Россию из СБ ООН Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Американские конгрессмены предложили исключить Россию из постоянных членов Совета безопасности ООН по причине военной операции на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой черновик соответствующей резолюции.

Резолюция призывает ООН предпринять немедленные процедурные действия по изменению статьи 23 своего устава. Это будет сделано для того, чтобы исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности», — сообщает Axios текст документа.

В документе отмечается, что вторжение РФ на Украину «представляют прямую угрозу международному миру». Несколько конгрессменов уже поддержал проект. комиссии.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые ограничения нанесут большой урон промышленности РФ. Она также предсказала рост инфляции и снижение темпов экономического развития.

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Американские конгрессмены предложили исключить Россию из постоянных членов Совета безопасности ООН по причине военной операции на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой черновик соответствующей резолюции. Резолюция призывает ООН предпринять немедленные процедурные действия по изменению статьи 23 своего устава. Это будет сделано для того, чтобы исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности», — сообщает Axios текст документа. В документе отмечается, что вторжение РФ на Украину «представляют прямую угрозу международному миру». Несколько конгрессменов уже поддержал проект. комиссии. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые ограничения нанесут большой урон промышленности РФ. Она также предсказала рост инфляции и снижение темпов экономического развития.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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