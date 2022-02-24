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Коррупционера из ЯНАО лишили свободы и оштрафовали на 700 млн

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Экс-руководителя признали виновным в получении взяток Фото:
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Коррупционные скандалы на Ямале

Суд вынес приговор заместителю директора Ноябрьского филиала ФГБУ «Центра лабораторного анализа и технических измерений по УрФО» по ЯНАО Сергею Куприенко, которого обвиняли в получении взятки в крупном размере. Как сообщили представители окружной прокуратуры, коррупционер проведет в колонии восемь лет и будет оштрафован на 700 млн рублей.

«Прокуратура г. Ноябрьска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора филиала ФГБУ „Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу“ по ЯНАО. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 (получение взятки за незаконные действия), п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, обвиняемый с 2019 по 2020 год в личных целях содействовал в получении одобрения протоколов испытаний, заключений нефтесодержащих отходов и твердых остатков от сжигания нефтесодержащих отходов и передачи отходов на утилизацию. Всего переданы взятки на сумму более 350 тысяч рублей.

«С учетом позиции государственного обвинителя судом назначено окончательное наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — добавили в ведомстве. Также Куприенко получит штраф в 700 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Ноябрьский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении Куприенко. Тогда мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

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Суд вынес приговор заместителю директора Ноябрьского филиала ФГБУ «Центра лабораторного анализа и технических измерений по УрФО» по ЯНАО Сергею Куприенко, которого обвиняли в получении взятки в крупном размере. Как сообщили представители окружной прокуратуры, коррупционер проведет в колонии восемь лет и будет оштрафован на 700 млн рублей. «Прокуратура г. Ноябрьска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора филиала ФГБУ „Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу“ по ЯНАО. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 (получение взятки за незаконные действия), п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», — говорится в сообщении надзорного ведомства. По данным прокуратуры, обвиняемый с 2019 по 2020 год в личных целях содействовал в получении одобрения протоколов испытаний, заключений нефтесодержащих отходов и твердых остатков от сжигания нефтесодержащих отходов и передачи отходов на утилизацию. Всего переданы взятки на сумму более 350 тысяч рублей. «С учетом позиции государственного обвинителя судом назначено окончательное наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — добавили в ведомстве. Также Куприенко получит штраф в 700 млн рублей. Ранее сообщалось, что Ноябрьский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении Куприенко. Тогда мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
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