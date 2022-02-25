Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев 25 февраля собирает совещание с главами крупнейших уральских городов. На встрече обсудят грядущую реформу власти в муниципалитетах — законопроект о принципах местного самоуправления, который дает губернаторам право отправлять мэров в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе полпредства.
«Полпред в первой половине дня проведет заседание Совета по вопросам развития местного самоуправления. Планируется рассмотреть законопроект „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти“. Участие примут главы крупнейших муниципалитетов регионов УрФО, главы региональных ассоциаций муниципальных образований», — рассказали в полпредстве, уточнив, что совещание пройдет по видеосвязи.
Известно, что на встречу приглашены мэры всех региональных столиц: Екатеринбурга (Алексей Орлов), Челябинска (Наталья Котова), Тюмени (Руслан Кухарук), Кургана (Елена Ситникова), Ханты-Мансийска (Максим Ряшин) и Салехарда (Алексей Титовский). Кроме того, участвовать будут главы крупнейших городов, например, Нижнего Тагила (Владислав Пинаев), Магнитогорска (Сергей Бердников), Сургута (Андрей Филатов), Нового Уренгоя (Андрей Воронов), Тобольска (Максим Афанасьев) и Шадринска (Антон Мокан).
Госдума в декабре 2021 года одобрила законопроект о публичной власти. Новый закон дает право на самороспуск местных дум, а также позволяет губернаторам избираться более чем на два срока подряд и напрямую отправлять мэров в отставку. Одновременно Госдума подготовила законопроект, который предлагает расширить число муниципалитетов и сократить число чиновников.
Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев 25 февраля собирает совещание с главами крупнейших уральских городов. На встрече обсудят грядущую реформу власти в муниципалитетах — законопроект о принципах местного самоуправления, который дает губернаторам право отправлять мэров в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе полпредства. «Полпред в первой половине дня проведет заседание Совета по вопросам развития местного самоуправления. Планируется рассмотреть законопроект „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти“. Участие примут главы крупнейших муниципалитетов регионов УрФО, главы региональных ассоциаций муниципальных образований», — рассказали в полпредстве, уточнив, что совещание пройдет по видеосвязи. Известно, что на встречу приглашены мэры всех региональных столиц: Екатеринбурга (Алексей Орлов), Челябинска (Наталья Котова), Тюмени (Руслан Кухарук), Кургана (Елена Ситникова), Ханты-Мансийска (Максим Ряшин) и Салехарда (Алексей Титовский). Кроме того, участвовать будут главы крупнейших городов, например, Нижнего Тагила (Владислав Пинаев), Магнитогорска (Сергей Бердников), Сургута (Андрей Филатов), Нового Уренгоя (Андрей Воронов), Тобольска (Максим Афанасьев) и Шадринска (Антон Мокан). Госдума в декабре 2021 года одобрила законопроект о публичной власти. Новый закон дает право на самороспуск местных дум, а также позволяет губернаторам избираться более чем на два срока подряд и напрямую отправлять мэров в отставку. Одновременно Госдума подготовила законопроект, который предлагает расширить число муниципалитетов и сократить число чиновников.