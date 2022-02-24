24 февраля 2022

Семь свердловских депутатов ГД подверглись новым санкциям Запада. Четверо избежали их

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума, депутаты
Депутаты, не попавшие в список, не голосовали или голосовали против признания ЛНР и ДНР Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Семь депутатов Госдумы от Свердловской области попали под санкции от Канады, следует из документа, опубликованного на сайте правительства страны. В обосновании включения депутатов в санкционные списки говорится, что 15 февраля они проголосовали за признание независимости самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

Всего в списке 351 депутат Госдумы. Свердловчане среди них — Константин Захаров, Андрей Альшевских, Сергей Бидонько, Максим Иванов, Сергей Чепиков, Антон Шипулин (все — «Единая Россия»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Николай Езерский (КПРФ). Ранее эти депутаты подверглись ограничениям со стороны Евросоюза.

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Четыре свердловских депутата Госдумы обошли санкции Евросоюза

Депутаты Лев Ковпак, Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев (все — «Единая Россия») и Александр Демин («Новые люди») под санкции Евросоюза и Канады не попали. Они не голосовали или проголосовали против одобрения проекта обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании суверенитета ЛНР и ДНР, подготовленного КПРФ.

Как писало URA.RU, вечером 21 февраля Путин объявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР. А утром 24-го началась военная операция РФ на Украине.

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Семь депутатов Госдумы от Свердловской области попали под санкции от Канады, следует из документа, опубликованного на сайте правительства страны. В обосновании включения депутатов в санкционные списки говорится, что 15 февраля они проголосовали за признание независимости самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Всего в списке 351 депутат Госдумы. Свердловчане среди них — Константин Захаров, Андрей Альшевских, Сергей Бидонько, Максим Иванов, Сергей Чепиков, Антон Шипулин (все — «Единая Россия»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Николай Езерский (КПРФ). Ранее эти депутаты подверглись ограничениям со стороны Евросоюза. Депутаты Лев Ковпак, Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев (все — «Единая Россия») и Александр Демин («Новые люди») под санкции Евросоюза и Канады не попали. Они не голосовали или проголосовали против одобрения проекта обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании суверенитета ЛНР и ДНР, подготовленного КПРФ. Как писало URA.RU, вечером 21 февраля Путин объявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР. А утром 24-го началась военная операция РФ на Украине.
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