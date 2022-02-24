Депутаты, не попавшие в список, не голосовали или голосовали против признания ЛНР и ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Семь депутатов Госдумы от Свердловской области попали под санкции от Канады, следует из документа, опубликованного на сайте правительства страны. В обосновании включения депутатов в санкционные списки говорится, что 15 февраля они проголосовали за признание независимости самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

Всего в списке 351 депутат Госдумы. Свердловчане среди них — Константин Захаров, Андрей Альшевских, Сергей Бидонько, Максим Иванов, Сергей Чепиков, Антон Шипулин (все — «Единая Россия»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Николай Езерский (КПРФ). Ранее эти депутаты подверглись ограничениям со стороны Евросоюза.

Депутаты Лев Ковпак, Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев (все — «Единая Россия») и Александр Демин («Новые люди») под санкции Евросоюза и Канады не попали. Они не голосовали или проголосовали против одобрения проекта обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании суверенитета ЛНР и ДНР, подготовленного КПРФ.

Как писало URA.RU, вечером 21 февраля Путин объявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР. А утром 24-го началась военная операция РФ на Украине.