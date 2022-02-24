24 февраля 2022

УБРиР: санкции Канады не отразятся на работе банка

© Служба новостей «URA.RU»
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Веденные санкции распространяются только на операции, касающиеся жителей Канады, среди клиентов УБРиР их нет Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Антироссийские санкции, опубликованные правительством Канады ночью 25 февраля никак не повлияют на деятельность Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Об этом сообщил URA.RU руководитель пресс-службы Всеволод Орешкин.

«Данные санкции не окажут влияния на деятельность банка. Никаких взаимоотношений банк с Канадой не имеет», — сообщил Орешкин. Уточняется, что введенные санкции распространяются на жителей Канады, которые являются клиентами УБРиР, но таковых нет. Руководитель пресс-службы подчеркнул, что банк работает в штатном режиме, все платежи, переводы и валютные операции в отделениях, на сайте и в мобильном приложении банка.

Ранее Канада опубликовала список лиц, попавших под антироссийские санкции. Среди юридических лиц РФ числится и УБРиР. До этого под западные санкции попал свердловский «Уралвагонзавод». Причиной экономических ограничений стало решение президента РФ Владимира Путина провести военную операцию на территории Украины.

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Антироссийские санкции, опубликованные правительством Канады ночью 25 февраля никак не повлияют на деятельность Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Об этом сообщил URA.RU руководитель пресс-службы Всеволод Орешкин. «Данные санкции не окажут влияния на деятельность банка. Никаких взаимоотношений банк с Канадой не имеет», — сообщил Орешкин. Уточняется, что введенные санкции распространяются на жителей Канады, которые являются клиентами УБРиР, но таковых нет. Руководитель пресс-службы подчеркнул, что банк работает в штатном режиме, все платежи, переводы и валютные операции в отделениях, на сайте и в мобильном приложении банка. Ранее Канада опубликовала список лиц, попавших под антироссийские санкции. Среди юридических лиц РФ числится и УБРиР. До этого под западные санкции попал свердловский «Уралвагонзавод». Причиной экономических ограничений стало решение президента РФ Владимира Путина провести военную операцию на территории Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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