УБРиР: санкции Канады не отразятся на работе банка

25 февраля 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Веденные санкции распространяются только на операции, касающиеся жителей Канады, среди клиентов УБРиР их нет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Антироссийские санкции, опубликованные правительством Канады ночью 25 февраля никак не повлияют на деятельность Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Об этом сообщил URA.RU руководитель пресс-службы Всеволод Орешкин. «Данные санкции не окажут влияния на деятельность банка. Никаких взаимоотношений банк с Канадой не имеет», — сообщил Орешкин. Уточняется, что введенные санкции распространяются на жителей Канады, которые являются клиентами УБРиР, но таковых нет. Руководитель пресс-службы подчеркнул, что банк работает в штатном режиме, все платежи, переводы и валютные операции в отделениях, на сайте и в мобильном приложении банка. Ранее Канада опубликовала список лиц, попавших под антироссийские санкции. Среди юридических лиц РФ числится и УБРиР. До этого под западные санкции попал свердловский «Уралвагонзавод». Причиной экономических ограничений стало решение президента РФ Владимира Путина провести военную операцию на территории Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Антироссийские санкции, опубликованные правительством Канады ночью 25 февраля никак не повлияют на деятельность Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Об этом сообщил URA.RU руководитель пресс-службы Всеволод Орешкин. «Данные санкции не окажут влияния на деятельность банка. Никаких взаимоотношений банк с Канадой не имеет», — сообщил Орешкин. Уточняется, что введенные санкции распространяются на жителей Канады, которые являются клиентами УБРиР, но таковых нет. Руководитель пресс-службы подчеркнул, что банк работает в штатном режиме, все платежи, переводы и валютные операции в отделениях, на сайте и в мобильном приложении банка. Ранее Канада опубликовала список лиц, попавших под антироссийские санкции. Среди юридических лиц РФ числится и УБРиР. До этого под западные санкции попал свердловский «Уралвагонзавод». Причиной экономических ограничений стало решение президента РФ Владимира Путина провести военную операцию на территории Украины.