Депутат Госдумы предложил новые льготы для россиян из-за санкций

Сергей Миронов предложил снизить ставки по кредитам для россиян Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что из-за усиления санкций в адрес России следует до минимума снижать ставки по кредитам, чтобы поддержать граждан страны. По его словам, также необходимо снижать НДС на товары до 15%.

«Нужны масштабные социально-экономические меры, чтобы смягчить последствия ситуации для большинства россиян. Необходимо до минимума снижать ставки по кредитам, делать их доступными для граждан и бизнеса. Необходимо снижать НДС на товары до 15%, а на социально значимые продукты до 5%, и также ограничивать торговые наценки на продукты питания», — привели слова Сергея Миронова URA.RU в пресс-службе «Справедливой России».

По словам политика, власти не могут допустить спекулятивного роста цен. «Нужно внедрять меры прямой поддержки наших граждан, запускать программу справедливого базового дохода для семей с детьми», — подытожил он.

Ранее стоимость доллара в российских банках превысила 100 рублей за единицу, в некоторых цена поднялась до 110,48 рублей. Цены на газ в Европе выросли на 35% — до 1400 долларов за баррель. Министерство финансов США объявило о введении санкций против 11 юридических лиц, в том числе против представителей Сбербанка и банка «Открытие».

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