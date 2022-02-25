РИА «Новости»: Зеленский не вышел на связь с премьером Италии

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, флаг украины, цветы, зеленский владимир
Зеленский планировал связаться с премьером Италии, но оказался недоступен Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был связаться с ним, но оказался недоступен для звонка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня утром он [Зеленский] нашел меня, и мы договорились провести телефонный разговор в 9:30 (11:30 мск). Но разговор оказалось невозможно провести, Зеленский был более недоступен», — цитирует итальянского премьер-министра РИА «Новости».

По словам Драги, о звонке с Зеленским он договорился во время внеочередного Европейского Совета. Тогда глава Украины сообщил, что «он укрылся в какой-то части Киева, <…> сказал, что у Украины больше нет времени, что он и его семья являются целью сил вторжения РФ». «Это глубоко поразило всех участников», — заключил Драги в информационном сообщении по украинском кризису в палате депутатов итальянского парламента.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о своем решении провести военную операцию на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. При этом он инициировал проведение телефонных переговоров с Путиным, однако не получил ответа на свое предложение

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Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен был связаться с ним, но оказался недоступен для звонка. Об этом сообщает РИА «Новости». «Сегодня утром он [Зеленский] нашел меня, и мы договорились провести телефонный разговор в 9:30 (11:30 мск). Но разговор оказалось невозможно провести, Зеленский был более недоступен», — цитирует итальянского премьер-министра РИА «Новости». По словам Драги, о звонке с Зеленским он договорился во время внеочередного Европейского Совета. Тогда глава Украины сообщил, что «он укрылся в какой-то части Киева, <…> сказал, что у Украины больше нет времени, что он и его семья являются целью сил вторжения РФ». «Это глубоко поразило всех участников», — заключил Драги в информационном сообщении по украинском кризису в палате депутатов итальянского парламента. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о своем решении провести военную операцию на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. При этом он инициировал проведение телефонных переговоров с Путиным, однако не получил ответа на свое предложение
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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