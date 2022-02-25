Минтранс РФ организовал горячую линию из-за событий на Украине

25 февраля 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Горячая линия поможет выбрать альтернативный маршрут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Минтранс РФ опубликовал телефон горячей линии для россиян, которые не смогли воспользоваться авиасообщением из-за временной приостановки аэропортов на юге России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса Челябинской области. «Оперативный штаб Минтранса РФ по организации работы транспортной отрасли на юге страны создал горячую линию. Граждане могут получить информацию о выборе альтернативных маршрутов для передвижения в связи в временной приостановкой работы аэропортов на юге России», — цитирует пресс-служба заявление Минтранса РФ. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Росавиация ограничила пассажирские перелеты в приграничной с Украиной территории, закрыв более десятка аэропортов. О временной приостановке авиасообщения заявляли аэропорты Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону и Симферополя. Номер горячей линии +7 499 495-00-09. Звонок для граждан бесплатный. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минтранс РФ опубликовал телефон горячей линии для россиян, которые не смогли воспользоваться авиасообщением из-за временной приостановки аэропортов на юге России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса Челябинской области. «Оперативный штаб Минтранса РФ по организации работы транспортной отрасли на юге страны создал горячую линию. Граждане могут получить информацию о выборе альтернативных маршрутов для передвижения в связи в временной приостановкой работы аэропортов на юге России», — цитирует пресс-служба заявление Минтранса РФ. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Росавиация ограничила пассажирские перелеты в приграничной с Украиной территории, закрыв более десятка аэропортов. О временной приостановке авиасообщения заявляли аэропорты Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону и Симферополя. Номер горячей линии +7 499 495-00-09. Звонок для граждан бесплатный.