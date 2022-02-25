Минтранс РФ организовал горячую линию из-за событий на Украине

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Горячая линия поможет выбрать альтернативный маршрут Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Минтранс РФ опубликовал телефон горячей линии для россиян, которые не смогли воспользоваться авиасообщением из-за временной приостановки аэропортов на юге России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса Челябинской области.

«Оперативный штаб Минтранса РФ по организации работы транспортной отрасли на юге страны создал горячую линию. Граждане могут получить информацию о выборе альтернативных маршрутов для передвижения в связи в временной приостановкой работы аэропортов на юге России», — цитирует пресс-служба заявление Минтранса РФ.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Росавиация ограничила пассажирские перелеты в приграничной с Украиной территории, закрыв более десятка аэропортов. О временной приостановке авиасообщения заявляли аэропорты Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону и Симферополя.

Номер горячей линии +7 499 495-00-09. Звонок для граждан бесплатный.

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Минтранс РФ опубликовал телефон горячей линии для россиян, которые не смогли воспользоваться авиасообщением из-за временной приостановки аэропортов на юге России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса Челябинской области. «Оперативный штаб Минтранса РФ по организации работы транспортной отрасли на юге страны создал горячую линию. Граждане могут получить информацию о выборе альтернативных маршрутов для передвижения в связи в временной приостановкой работы аэропортов на юге России», — цитирует пресс-служба заявление Минтранса РФ. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Росавиация ограничила пассажирские перелеты в приграничной с Украиной территории, закрыв более десятка аэропортов. О временной приостановке авиасообщения заявляли аэропорты Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону и Симферополя. Номер горячей линии +7 499 495-00-09. Звонок для граждан бесплатный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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