Пять авиакомпаний отменили свои рейсы на юг России из Кольцово

Рейсы из Кольцово отменили «Уральские авиалинии», «Азимут», «Победа», «Ямал» и Red Wings Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Авиакомпании «Победа», «Азимут», «Уральские авиалинии», «Ямал» и Red Wings отменили рейсы 25 февраля из Екатеринбурга в южные города России, граничащие с Украиной. Согласно онлайн-табло вылета из аэропорта Кольцово, самолеты не отправлялись ранним утром.

Рейс «Победы» в 4:55 до Краснодара был назначен на раннее среди остальных время 25 февраля. Следом — «Азимут» в аэропорт Ростова-на-Дону в 6:30. Позднее должен был лететь Red Wings в Белгород, туда же рейс авиакомпании «Ямал» с временем вылета в 10:00 у обоих. «Уральские авиалинии» отменили два рейса — в 11:30 вылет в Симферополь и в 11:40 в Краснодар.

Ранее Росавиация ограничила пассажирские перелеты в приграничной с Украиной территории, закрыв более десятка аэропортов. «Уральские авиалинии» объявили о временной приостановке авиасообщения с Воронежем, Краснодаром, Ростовом-на-Дону и Симферополем.