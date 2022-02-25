РИА «Новости»: власти Украины готовы к нейтральному статусу

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам о нейтральном статусе Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Правительство Украины готово к переговорам с Россией о нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информагентство УНИАН.

«Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности. Об этом говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка», — пишет РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

При этом Зеленский заявил, что правительству России рано или поздно придется вести переговоры с Украиной. Ранее он инициировал проведение телефонных переговоров с Путиным, однако не получил ответа на свое предложение.

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Правительство Украины готово к переговорам с Россией о нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информагентство УНИАН. «Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности. Об этом говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка», — пишет РИА «Новости». Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. При этом Зеленский заявил, что правительству России рано или поздно придется вести переговоры с Украиной. Ранее он инициировал проведение телефонных переговоров с Путиным, однако не получил ответа на свое предложение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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