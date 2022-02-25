РИА «Новости»: власти Украины готовы к нейтральному статусу

25 февраля 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Правительство Украины готово к переговорам с Россией о нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информагентство УНИАН. «Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности. Об этом говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка», — пишет РИА «Новости». Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. При этом Зеленский заявил, что правительству России рано или поздно придется вести переговоры с Украиной. Ранее он инициировал проведение телефонных переговоров с Путиным, однако не получил ответа на свое предложение.