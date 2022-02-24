24 февраля 2022

Челябинская епархия объявила сбор помощи беженцам Донбасса

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Освящение новых куполов Свято-Симеоновского храма. Челябинск, рпц, митрополит никодим
Епархия также окажет переселенцам духовную поддержку Фото:
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Беженцы с Украины

Челябинская епархия готова оказать помощь беженцам с Донбасса. Как сообщил руководитель социального отдела Челябинской епархии протоиерей Владимир Воскресенский, в епархии создается штаб по оказанию помощи беженцам.

«Наш отдел как раз на днях получил партию одежды от „Глория джинс“. Обычно мы распространяем такую одежду среди людей, которых опекают наши приходы. Но эта партия будет целиком передана беженцам», — цитирует протоиерея пресс-служба епархии.

В епархии объявили, что каждый желающий может внести вклад в поддержку беженцев. При Свято-Георгиевском храме в Челябинске на улица Жукова, 30/а открылся центр сбора гуманитарной помощи для них.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил штаб по приему беженцев с Донбасса. Первый вице-губернатор области Ирина Гехт заявила, что область готова принять беженцев. 24 февраля из Челябинска отправили первый гуманитарный груз для эвакуированных жителей Донбасса.

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Челябинская епархия готова оказать помощь беженцам с Донбасса. Как сообщил руководитель социального отдела Челябинской епархии протоиерей Владимир Воскресенский, в епархии создается штаб по оказанию помощи беженцам. «Наш отдел как раз на днях получил партию одежды от „Глория джинс“. Обычно мы распространяем такую одежду среди людей, которых опекают наши приходы. Но эта партия будет целиком передана беженцам», — цитирует протоиерея пресс-служба епархии. В епархии объявили, что каждый желающий может внести вклад в поддержку беженцев. При Свято-Георгиевском храме в Челябинске на улица Жукова, 30/а открылся центр сбора гуманитарной помощи для них. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил штаб по приему беженцев с Донбасса. Первый вице-губернатор области Ирина Гехт заявила, что область готова принять беженцев. 24 февраля из Челябинска отправили первый гуманитарный груз для эвакуированных жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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