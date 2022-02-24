24 февраля 2022

Путин наградит пятерых челябинских хоккеистов за Олимпийские игры

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Талисман чемпионата мира по хоккею среди юниоров мишка «Уралец» и юниорская сборная России. Челябинск, хоккеисты, маскот, талисман мишка уралец, юниорская сборная россии, журавлев даниил, ротенберг павел
Игроков награждают за вклад в получение серебряных медалей Олимпиады в Пекине Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Президент РФ Владимир Путин наградил пятерых хоккеистов из Челябинской области за их вклад в завоевание серебряных медалей на прошедших Олимпийских играх в Пекине. Игроки получат медали ордена «За заслуги перед отечеством I степени». Об этом говорится в указе главы государства на официальном интернет-портале правовой информации.

«За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине (Китайская Народная Республика) наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством I степени“ игроков ХК „Трактор“ Сергея Телегина, Владимира Ткачева. Также — хоккеистов ХК „Металлург“ Артема Минулина, Андрея Чибисова, Егора Яковлева», — говорится в документе.

Закончив групповой этап на первом месте, российские хоккеисты расправились с Данией в четвертьфинале турнира, и оказались соперниками другой скандинавской сборной — Швецию. Выявить победителя полуфинального матча удалось только в серии буллитов. Победный бросок оформил форвард Омского «Авангарда» Арсений Грицюк. В финале турнира нашу сборную ожидала сборная Финляндии. Матч закончился со счетом 1:2 в пользу финнов. Российская сборная не смогла повторить золотой успех на Олимпийских играх в Корее.

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Президент РФ Владимир Путин наградил пятерых хоккеистов из Челябинской области за их вклад в завоевание серебряных медалей на прошедших Олимпийских играх в Пекине. Игроки получат медали ордена «За заслуги перед отечеством I степени». Об этом говорится в указе главы государства на официальном интернет-портале правовой информации. «За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине (Китайская Народная Республика) наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством I степени“ игроков ХК „Трактор“ Сергея Телегина, Владимира Ткачева. Также — хоккеистов ХК „Металлург“ Артема Минулина, Андрея Чибисова, Егора Яковлева», — говорится в документе. Закончив групповой этап на первом месте, российские хоккеисты расправились с Данией в четвертьфинале турнира, и оказались соперниками другой скандинавской сборной — Швецию. Выявить победителя полуфинального матча удалось только в серии буллитов. Победный бросок оформил форвард Омского «Авангарда» Арсений Грицюк. В финале турнира нашу сборную ожидала сборная Финляндии. Матч закончился со счетом 1:2 в пользу финнов. Российская сборная не смогла повторить золотой успех на Олимпийских играх в Корее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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