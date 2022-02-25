Пригожин предложил России отказаться от участия в «Евровидении». «Не ходите там, где вам не рады»

25 февраля 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Иосиф Пригожин считает, что из-за ситуации на Украине стоит вовсе закрыть «Евровидение» Фото: Владимир Андреев © URA.RU России стоит отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в 2022 году. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, конкурс стоит закрыть вовсе из-за ситуации на Украине. Ранее Финская радиовещательная корпорация YLE призвала исключить Россию из «Евровидения» в связи военной спецоперацией на Украине. YLE заявили, что не отправят своего участника на «Евровидение», если в нем примет участие Россия. Аналогичное требование также выдвинула Швеция. «Учитывая обстановку на Украине я бы вообще закрыл бы „Евровидение“. А так зачем нас надо отстранять? Что, артист виноват в том, что [президент Украины Владимир] Зеленский, сумасшедший, раньше времени не сел за переговорный стол и надеялся, что за него кто-то впишется? Так что, гори оно синим пламенем, все Евровидение вместе взятое. Оно не стоит ни одной капли человеческой жизни», — заявил Иосиф Пригожин в разговоре с URA.RU. Продюсер также обвинил Запад в двойных стандартах. Он обратил внимание на то, что любое мнение, которое расходится со взглядами США и Европы, тут же подвергается «репрессиям». Пригожин предложил России вовсе отказаться от участия в «Евровидении». «Не надо ходить там, где вам не рады», — подчеркнул продюсер. Российская и белорусская певица, участница «Евровидения-2005» Наталья Подольская предложила не реагировать на резкие высказывания YLE, поскольку компания не является организатором конкурса. Она выразила сожаление, что из-за ситуации на Украине страдает творчество. «Надеюсь, что Россию не исключат из „Евровидения“. С одной стороны да, это очень печальное событие. И не до веселья. А с другой стороны, во все времена, во всей войны песня помогала выживать. Буквально», — отметила Подольская в разговоре с URA.RU. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию республики. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не входит в планы Кремля. После этого США и Европа ввели санкции против России, передает «Национальная служба новостей». Великобритания запретила полеты российской авиакомпании «Аэрофлот», сообщает телеканал 360. Под санкции попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и «Открытие». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

России стоит отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в 2022 году. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, конкурс стоит закрыть вовсе из-за ситуации на Украине. Ранее Финская радиовещательная корпорация YLE призвала исключить Россию из «Евровидения» в связи военной спецоперацией на Украине. YLE заявили, что не отправят своего участника на «Евровидение», если в нем примет участие Россия. Аналогичное требование также выдвинула Швеция. «Учитывая обстановку на Украине я бы вообще закрыл бы „Евровидение“. А так зачем нас надо отстранять? Что, артист виноват в том, что [президент Украины Владимир] Зеленский, сумасшедший, раньше времени не сел за переговорный стол и надеялся, что за него кто-то впишется? Так что, гори оно синим пламенем, все Евровидение вместе взятое. Оно не стоит ни одной капли человеческой жизни», — заявил Иосиф Пригожин в разговоре с URA.RU. Продюсер также обвинил Запад в двойных стандартах. Он обратил внимание на то, что любое мнение, которое расходится со взглядами США и Европы, тут же подвергается «репрессиям». Пригожин предложил России вовсе отказаться от участия в «Евровидении». «Не надо ходить там, где вам не рады», — подчеркнул продюсер. Российская и белорусская певица, участница «Евровидения-2005» Наталья Подольская предложила не реагировать на резкие высказывания YLE, поскольку компания не является организатором конкурса. Она выразила сожаление, что из-за ситуации на Украине страдает творчество. «Надеюсь, что Россию не исключат из „Евровидения“. С одной стороны да, это очень печальное событие. И не до веселья. А с другой стороны, во все времена, во всей войны песня помогала выживать. Буквально», — отметила Подольская в разговоре с URA.RU. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию республики. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не входит в планы Кремля. После этого США и Европа ввели санкции против России, передает «Национальная служба новостей». Великобритания запретила полеты российской авиакомпании «Аэрофлот», сообщает телеканал 360. Под санкции попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и «Открытие».