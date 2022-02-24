Соратница курганского губернатора получила новый пост

Оксана Куташи вошла в состав президиума регионального политсовета «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи вошла в президиум регионального политсовета «Единой России». Решение об этом принято на партийной конференции, сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.

«Путем тайного голосования на конференции доизбрали состав президиума регионального политического совета партии. В него вошли: Куташи Оксана Александровна, заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата губернатора Курганской области», — говорится в сообщении на сайте партии.

Еще одним новым членом президиума регионального политсовета стала депутат Курганской областной думы, экс-директор гимназии №47 Ольга Баланчук. Ранее она была членом регионального политсовета, но не входила в президиум. Куташи членом регионального политсовета ранее не была, в его состав она также вошла на конференции 25 февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве Курганской области ликвидировали должность вице-губернатора, который отвечал за внутреннюю политику. Теперь за это направление, по данным инсайдеров, отвечает руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи. Ей также досталась служебная машина бывшего вице-губернатора Владислава Кузнецова и его кабинет. До своей отставки с должности вице-губернатора Кузнецов также входил в состав президиума регионального политсовета «Единой России». Губернатор Вадим Шумков членом партии не является.

Куташи появилась в правительстве Курганской области в начале 2019 года — через несколько месяцев после того, как Шумков возглавил регион. До этого она работала с ним в правительстве Тюменской области.

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