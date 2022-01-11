Курганская чиновница забрала машину бывшего вице-губернатора

Замгубернатора Курганской области Оксана Куташи присутствует на заседаниях вместо вице-губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи перемещается на служебном автомобиле, который ранее возил бывшего вице-губернатора региона Владислава Кузнецова. Об этом URA.RU рассказали три инсайдера, которые работают в правительстве области.

«Оксана Александровна пользуется служебным автомобилем, который прикреплен за вице-губернатором. Ее регулярно видят в городе на черном Land Cruiser с номерами 003. Она перемещается на нем в течение рабочего дня», — уточнили чиновники.

При этом они также уточнили, что после отставки Кузнецова Куташи иногда направляют для участия в важных совещаниях. «Документы вместо губернатора она, конечно, не подписывает, это обычно делал [замгубернатора Константин] Ермаков во время отсутствия главы региона, но на совещания приходит», — уточнили инсайдеры.

Ранее URA.RU сообщило со ссылкой на данные инсайдеров, что Оксану Куташи называли вероятным кандидатом на пост вице-губернатора. Затем в качестве назначенца на высокопоставленную должность стало звучать имя Ивана Зонтикова, уже работавшего ранее в правительстве региона в должности замгубернатора. Его согласование сейчас проходит в Москве.

Кузнецов покинул пост вице-губернатора Курганской области в середине декабря 2021 года по собственному желанию. Политические источники сообщают, что кандидатуру Кузнецова рассматривают, как возможного губернатора Оренбургской области.

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