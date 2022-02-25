25 февраля 2022

РИА «Новости»: Facebook не будет выполнять требования властей РФ

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Facebook отказался снимать ограничения с ряда российских СМИ, заявил Ник Клегг Фото:

Американская компания Meta Platforms, которой принадлежит социальная сеть Facebook, отказалась выполнять требования российских властей по поводу отмены ограничений с ряда аккаунтов государственных СМИ России. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на вице-президента Meta Ника Клегга.

«Накануне российские власти приказали нам прекратить независимый факт-чекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству организаций в сфере СМИ. Мы отказались. В результате они намерены ограничить использование наших сервисов», — написал Ник Клегг в Twitter, передает РИА «Новости».

Ранее Facebook ограничил официальные аккаунты РИА «Новости», интернет-изданий «Лента.ру» и «Газета.ру», а также телеканала «Звезда» из-за ряда публикаций, сообщает RT. В Роскомнадзоре подчеркнули, что Meta Platforms не объяснила причина дискриминации российских СМИ, однако материалы изданий отмечаются в Facebook как «ложная информация».

Роскомнадзор начал принимать меры по блокировке Facebook в России. Пользователи сообщают о возникших проблемах в работе соцсети, передает телеканал 360. Также Роскомнадзор намерен до конца февраля запретить рекламу в отношении иностранных IT-компаний, которые не приступили к выполнению российского закона «о приземлении». Закон «о приземлении» вступил в силу с 1 января 2022 года.

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Американская компания Meta Platforms, которой принадлежит социальная сеть Facebook, отказалась выполнять требования российских властей по поводу отмены ограничений с ряда аккаунтов государственных СМИ России. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на вице-президента Meta Ника Клегга. «Накануне российские власти приказали нам прекратить независимый факт-чекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству организаций в сфере СМИ. Мы отказались. В результате они намерены ограничить использование наших сервисов», — написал Ник Клегг в Twitter, передает РИА «Новости». Ранее Facebook ограничил официальные аккаунты РИА «Новости», интернет-изданий «Лента.ру» и «Газета.ру», а также телеканала «Звезда» из-за ряда публикаций, сообщает RT. В Роскомнадзоре подчеркнули, что Meta Platforms не объяснила причина дискриминации российских СМИ, однако материалы изданий отмечаются в Facebook как «ложная информация». Роскомнадзор начал принимать меры по блокировке Facebook в России. Пользователи сообщают о возникших проблемах в работе соцсети, передает телеканал 360. Также Роскомнадзор намерен до конца февраля запретить рекламу в отношении иностранных IT-компаний, которые не приступили к выполнению российского закона «о приземлении». Закон «о приземлении» вступил в силу с 1 января 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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