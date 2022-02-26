РИА «Новости»: в магазинах Киева не хватает воды, хлеба и мяса

26 февраля 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

В киевских магазинах обнаружен дефицит молочных и мясных продуктов, хлеба и воды. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинское интернет-издание Страна.ua. «АТБ на Левобережной. В магазине полностью отсутствуют вода и хлеб. Крайне скудный выбор молочки и в мясном отделе. Из алкоголя люди берут в основном водку, потому ее на прилавках мало, большинство напитков в наличии — элитный дорогой алкоголь», — говорится в сообщении Страна.ua. Издание дополнило, что это происходит только в «тех магазинах Киева, которые еще работают». Ранее президент России Владимир Путин заявил о решении провести военную операцию на Украине. Он добавил, что будут предприняты меры против тех, кто станет нападать на Росиию. Лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Москвой. Владимир Путин обратился к украинским военным и гражданским жителям Украины с призывом не позволять бандеровцам и националистам «использовать детей, жен и стариков в качестве живого щита».