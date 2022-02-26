РИА «Новости»: в магазинах Киева не хватает воды, хлеба и мяса

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Люди закупают продукты в гипермаркетах во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, продукты, супермаркет, гречка, гипермаркет, пустые полки, магазин, пандемия коронавируса
В магазинах не хватает хлеба и воды Фото:
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Гражданская война на Украине

В киевских магазинах обнаружен дефицит молочных и мясных продуктов, хлеба и воды. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинское интернет-издание Страна.ua.

«АТБ на Левобережной. В магазине полностью отсутствуют вода и хлеб. Крайне скудный выбор молочки и в мясном отделе. Из алкоголя люди берут в основном водку, потому ее на прилавках мало, большинство напитков в наличии — элитный дорогой алкоголь», — говорится в сообщении Страна.ua. Издание дополнило, что это происходит только в «тех магазинах Киева, которые еще работают».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о решении провести военную операцию на Украине. Он добавил, что будут предприняты меры против тех, кто станет нападать на Росиию. Лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Москвой. Владимир Путин обратился к украинским военным и гражданским жителям Украины с призывом не позволять бандеровцам и националистам «использовать детей, жен и стариков в качестве живого щита».

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В киевских магазинах обнаружен дефицит молочных и мясных продуктов, хлеба и воды. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинское интернет-издание Страна.ua. «АТБ на Левобережной. В магазине полностью отсутствуют вода и хлеб. Крайне скудный выбор молочки и в мясном отделе. Из алкоголя люди берут в основном водку, потому ее на прилавках мало, большинство напитков в наличии — элитный дорогой алкоголь», — говорится в сообщении Страна.ua. Издание дополнило, что это происходит только в «тех магазинах Киева, которые еще работают». Ранее президент России Владимир Путин заявил о решении провести военную операцию на Украине. Он добавил, что будут предприняты меры против тех, кто станет нападать на Росиию. Лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Москвой. Владимир Путин обратился к украинским военным и гражданским жителям Украины с призывом не позволять бандеровцам и националистам «использовать детей, жен и стариков в качестве живого щита».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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