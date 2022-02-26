Медведев допустил возвращение смертной казни в России

26 февраля 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев назвал санкции против России признаком политической импотенции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Приостановка членства России в Совете Европы станет хорошей возможностью для возвращения в стране смертной казни для опаснейших преступников. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников. Она, кстати, активно применяется в США и Китае», — передает РИА «Новости» слова Медведева. Также он отметил, что, в случае ареста денег россиян и российских компаний за рубежом, не исключена национализация имущества в РФ тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях типа США и стран Евросоюза. Медведев также предрек консолидацию власти, элит и россиян из-за санкций. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. МОК выступил за отмену всех соревнований в РФ и Белоруссии. Финская телерадиовещательная корпорации YLE призвала исключить Россию из музыкального конкурса «Евровидение». В Совете Европе было принято решение исключить Россию из состава организации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Приостановка членства России в Совете Европы станет хорошей возможностью для возвращения в стране смертной казни для опаснейших преступников. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников. Она, кстати, активно применяется в США и Китае», — передает РИА «Новости» слова Медведева. Также он отметил, что, в случае ареста денег россиян и российских компаний за рубежом, не исключена национализация имущества в РФ тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях типа США и стран Евросоюза. Медведев также предрек консолидацию власти, элит и россиян из-за санкций. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. МОК выступил за отмену всех соревнований в РФ и Белоруссии. Финская телерадиовещательная корпорации YLE призвала исключить Россию из музыкального конкурса «Евровидение». В Совете Европе было принято решение исключить Россию из состава организации.