Медведев допустил возвращение смертной казни в России

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Политсовет партии
Дмитрий Медведев назвал санкции против России признаком политической импотенции Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Приостановка членства России в Совете Европы станет хорошей возможностью для возвращения в стране смертной казни для опаснейших преступников. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников. Она, кстати, активно применяется в США и Китае», — передает РИА «Новости» слова Медведева.

Также он отметил, что, в случае ареста денег россиян и российских компаний за рубежом, не исключена национализация имущества в РФ тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях типа США и стран Евросоюза. Медведев также предрек консолидацию власти, элит и россиян из-за санкций.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. МОК выступил за отмену всех соревнований в РФ и Белоруссии. Финская телерадиовещательная корпорации YLE призвала исключить Россию из музыкального конкурса «Евровидение». В Совете Европе было принято решение исключить Россию из состава организации.

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Приостановка членства России в Совете Европы станет хорошей возможностью для возвращения в стране смертной казни для опаснейших преступников. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников. Она, кстати, активно применяется в США и Китае», — передает РИА «Новости» слова Медведева. Также он отметил, что, в случае ареста денег россиян и российских компаний за рубежом, не исключена национализация имущества в РФ тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях типа США и стран Евросоюза. Медведев также предрек консолидацию власти, элит и россиян из-за санкций. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. МОК выступил за отмену всех соревнований в РФ и Белоруссии. Финская телерадиовещательная корпорации YLE призвала исключить Россию из музыкального конкурса «Евровидение». В Совете Европе было принято решение исключить Россию из состава организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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