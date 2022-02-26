Ростуризм рассказал о туристических поездках в Болгарию

27 февраля 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Ростуризм прокомментировал закрытие воздушных пространств на территории Болгарии и России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за закрытия воздушного пространства Болгарии и ответного закрытия воздушного пространства России Ростуризм рассказал о дальнейших поездках в Болгарию. Федеральный орган исполнительной власти прислал URA.RU пресс-релиз с подробной информацией о том, что будет с поездками в Болгарию у россиян, как им улететь оттуда в сложившейся ситуации, а также к кому следует обращаться за помощью при возникновении проблем. Сообщается, что российские туристы с 26 февраля не могут посещать Болгарию в рамках туризма. Ростуризм рекомендовал туроператорам, реализующим туристские продукты в Болгарию, найти альтернативу данному направлению, либо перенести сроки путешествия. Отмечается, что туристы, которые уже приобрели туристский продукт в эту страну, имеют право обратиться по месту его приобретения для его замены или переноса сроков поездки. В пресс-релизе указано, что российским туристам, находящимся сейчас в Болгарии, необходимо обратиться к своему туроператору, чтобы согласовать и урегулировать план маршрута возвращения в Россию, а также таким гражданам нужно зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник» МИД России. Туристам, самостоятельно прибывшим в Болгарию, нужно обратиться к представителям авиакомпании, на рейсы который приобретен обратный билет. Если у граждан возникнут вопросы, они могут обратиться в консульство России в Болгарии, а также им нужно будет пройти регистрацию в вышеуказанном приложении. Российским туристам, у которых возникли трудности с возвращением России из других стран, Ростуризм порекомендовал обратиться на запущенную Ростуризмом совместно с ОНФ и Фондом Росконгресс «горячую» линию. Звонки принимаются с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. В ответ на это решение ряд европейских стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов РФ. На данный момент воздушное пространство закрыли Великобритания, Болгария, Польша, Эстония, Латвия и Чехия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за закрытия воздушного пространства Болгарии и ответного закрытия воздушного пространства России Ростуризм рассказал о дальнейших поездках в Болгарию. Федеральный орган исполнительной власти прислал URA.RU пресс-релиз с подробной информацией о том, что будет с поездками в Болгарию у россиян, как им улететь оттуда в сложившейся ситуации, а также к кому следует обращаться за помощью при возникновении проблем. Сообщается, что российские туристы с 26 февраля не могут посещать Болгарию в рамках туризма. Ростуризм рекомендовал туроператорам, реализующим туристские продукты в Болгарию, найти альтернативу данному направлению, либо перенести сроки путешествия. Отмечается, что туристы, которые уже приобрели туристский продукт в эту страну, имеют право обратиться по месту его приобретения для его замены или переноса сроков поездки. В пресс-релизе указано, что российским туристам, находящимся сейчас в Болгарии, необходимо обратиться к своему туроператору, чтобы согласовать и урегулировать план маршрута возвращения в Россию, а также таким гражданам нужно зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник» МИД России. Туристам, самостоятельно прибывшим в Болгарию, нужно обратиться к представителям авиакомпании, на рейсы который приобретен обратный билет. Если у граждан возникнут вопросы, они могут обратиться в консульство России в Болгарии, а также им нужно будет пройти регистрацию в вышеуказанном приложении. Российским туристам, у которых возникли трудности с возвращением России из других стран, Ростуризм порекомендовал обратиться на запущенную Ростуризмом совместно с ОНФ и Фондом Росконгресс «горячую» линию. Звонки принимаются с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. В ответ на это решение ряд европейских стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов РФ. На данный момент воздушное пространство закрыли Великобритания, Болгария, Польша, Эстония, Латвия и Чехия.