ТАСС: Польша закрывает небо для авиакомпаний из России

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, самолет, nordwind airlines, airbus a321, нордвинд
Польша закрывает авиасообщение с Россией Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Воздушное пространство Польши для российских авиакомпаний будет закрыто в 26 февраля в 02:00 по московскому времени. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретарь правительства Польши Петра Мюллера.

«Воздушное пространство Польши для российских авиалиний будет закрыто в 02:00 мск», — заявил пресс-секретарь польского правительства. Информацию передает ТАСС.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявлял, что Великобритания вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Россия запретила полеты британских самолетов в ответ на санкции.

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Воздушное пространство Польши для российских авиакомпаний будет закрыто в 26 февраля в 02:00 по московскому времени. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретарь правительства Польши Петра Мюллера. «Воздушное пространство Польши для российских авиалиний будет закрыто в 02:00 мск», — заявил пресс-секретарь польского правительства. Информацию передает ТАСС. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявлял, что Великобритания вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Россия запретила полеты британских самолетов в ответ на санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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