ТАСС: Польша закрывает небо для авиакомпаний из России

Воздушное пространство Польши для российских авиакомпаний будет закрыто в 26 февраля в 02:00 по московскому времени. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретарь правительства Польши Петра Мюллера.
«Воздушное пространство Польши для российских авиалиний будет закрыто в 02:00 мск», — заявил пресс-секретарь польского правительства. Информацию передает ТАСС.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявлял, что Великобритания вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Россия запретила полеты британских самолетов в ответ на санкции.
Воздушное пространство Польши для российских авиакомпаний будет закрыто в 26 февраля в 02:00 по московскому времени. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретарь правительства Польши Петра Мюллера. «Воздушное пространство Польши для российских авиалиний будет закрыто в 02:00 мск», — заявил пресс-секретарь польского правительства. Информацию передает ТАСС. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявлял, что Великобритания вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Россия запретила полеты британских самолетов в ответ на санкции.