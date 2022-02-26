Лидер Украины Владимир Зеленский утверждает, что «все страны Европы» согласовали отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT. Такую информацию опубликовало РИА «Новости» со ссылкой на слова президента Украины.
«Наши дипломаты боролись за то, чтобы все страны Европы согласовали решение отключить РФ от международной межбанковской сети. Имеем и эту важную победу. Это миллиарды и миллиарды ущерба России», — произнес Владимир Зеленский в своем видеообращении.
До объявления российским президентом Владимиром Путиным о начале военной спецоперации на территории Украины страны ЕС выступили против отключения РФ от международной платежной системы. Ранее президент Чехии Милош Земан призвал отключить Москву от SWIFT. Зеленский сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал отключение России от системы передачи информации и совершения платежей.
Лидер Украины Владимир Зеленский утверждает, что «все страны Европы» согласовали отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT. Такую информацию опубликовало РИА «Новости» со ссылкой на слова президента Украины. «Наши дипломаты боролись за то, чтобы все страны Европы согласовали решение отключить РФ от международной межбанковской сети. Имеем и эту важную победу. Это миллиарды и миллиарды ущерба России», — произнес Владимир Зеленский в своем видеообращении. До объявления российским президентом Владимиром Путиным о начале военной спецоперации на территории Украины страны ЕС выступили против отключения РФ от международной платежной системы. Ранее президент Чехии Милош Земан призвал отключить Москву от SWIFT. Зеленский сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал отключение России от системы передачи информации и совершения платежей.