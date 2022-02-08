Bloomberg: Евросоюз выступил против отключения РФ от SWIFT

08 февраля 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

Страны Евросоюза выступили против отключения России от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса. Ранее США предлагали включить данную меру в пакет санкций, которые начнут действовать в случае «вторжения России на Украину». «Италия, Германия и Франция были наиболее вовлечены в координацию пакета [санкций] с администрацией [президента США Джо] Байдена и [Европейской] комиссией. Германия настаивала на освобождение энергетического сектора от некоторых обсуждаемых финансовых мер. Они дали понять, что отключение России от международной платежной системы SWIFT недопустимо», — передает Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседники агентства отметили, что США и Евросоюз могут принять разные меры в отношении России, несмотря на то, что они координируют свои действия. Обсуждение санкций ведется в строгом секрете, чтобы Москва раньше времени не узнала деталей и не смогла подготовиться. Запад опасается, что в ответ на торговые ограничения Россия может ограничить экспорт энергоносителей, от которого, в частности, зависит Германия. Сейчас страны обсуждают возможные экономические последствия. По словам одного из дипломатов Евросоюза, это отсутствие подробностей касательно санкций снижает готовность европейских государств к их результатам. О возможном отключении России от SWIFT активно заговорили в декабре 2021 года. В январе Запад отказался от этой идеи и начал разрабатывать пакет санкций против банковской системы РФ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что отключение России от SWIFT не создаст катастрофы, пишет RT. Однако власти РФ все равно начали подготовку к санкциям. Ранее в крупных российских банках и компаниях провели стресс-тесты, которые моделировали отключение РФ от SWIFT. По данным СМИ, они «бодро» отчитались об итогах учений, но в кулуарах заговорили о катастрофе.