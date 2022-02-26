РИА: Байден назвал жесткую «альтернативу» санкциям против России

27 февраля 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

Альтернативой введения санкций против России может стать начало «третьей мировой войны». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию на YouTube-канале журналиста и актера Брайана Тайлера Коэна. «У вас есть два варианта: начать третью мировую войну и физически отправиться на войну с Россией, либо гарантировать, что страна, которая столь сильно нарушает международное право, заплатит цену за то, что делает это», — считает Байден. По словам лидера США, события, происходящие на Украине, будут иметь последствия для России не только в настоящем времени, но и в далеком будущем. Российский президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к плачевным последствиям для стран-агрессоров. Лидер Украины Владимир Зеленский прекратил дипломатические отношения с Москвой. Национальный банк Украины объявил сбор средств на нужды армии республики. В тот же день на территории страны было введено военное положение.