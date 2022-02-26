26 февраля 2022

Захарова развеяла слухи об отмене выдачи виз россиянам в США и ЕС

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова рассказала, что пока не было информации об ограничениях выдач виз россиянам в ЕС и США Фото:
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Пока информации о том, что россияне не смогут получить визы в ЕС и США в связи с ситуацией на Украине, нет. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На данный момент таких данных у меня нет. Я знаю, что они пересматривают соглашения об облегченном визовом режиме. Он касается дипломатов, официальных лиц. Там есть целая категория граждан, которые получали эти визы в облегченном порядке. Это они пересматривают», — рассказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев live».

Официальный представитель МИД сообщила, что видела лишь отдельные заявления на запрет получения и выдачи виз в США и Евросоюз. «Но это как всегда стройные ряды восточных европейцев, которые и являлись проводником этой агрессивной логики», — заключила Захарова.

Ранее сообщалось что из-за военной спецоперации России на Украине Европейский союз решил приостановить действие двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз. Известно, что лидеры Европейского Совета договорились о введении ограничительных мер против России из-за ситуации на Украине.

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Пока информации о том, что россияне не смогут получить визы в ЕС и США в связи с ситуацией на Украине, нет. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «На данный момент таких данных у меня нет. Я знаю, что они пересматривают соглашения об облегченном визовом режиме. Он касается дипломатов, официальных лиц. Там есть целая категория граждан, которые получали эти визы в облегченном порядке. Это они пересматривают», — рассказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев live». Официальный представитель МИД сообщила, что видела лишь отдельные заявления на запрет получения и выдачи виз в США и Евросоюз. «Но это как всегда стройные ряды восточных европейцев, которые и являлись проводником этой агрессивной логики», — заключила Захарова. Ранее сообщалось что из-за военной спецоперации России на Украине Европейский союз решил приостановить действие двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз. Известно, что лидеры Европейского Совета договорились о введении ограничительных мер против России из-за ситуации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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