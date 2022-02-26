Захарова развеяла слухи об отмене выдачи виз россиянам в США и ЕС

27 февраля 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Мария Захарова рассказала, что пока не было информации об ограничениях выдач виз россиянам в ЕС и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пока информации о том, что россияне не смогут получить визы в ЕС и США в связи с ситуацией на Украине, нет. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «На данный момент таких данных у меня нет. Я знаю, что они пересматривают соглашения об облегченном визовом режиме. Он касается дипломатов, официальных лиц. Там есть целая категория граждан, которые получали эти визы в облегченном порядке. Это они пересматривают», — рассказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев live». Официальный представитель МИД сообщила, что видела лишь отдельные заявления на запрет получения и выдачи виз в США и Евросоюз. «Но это как всегда стройные ряды восточных европейцев, которые и являлись проводником этой агрессивной логики», — заключила Захарова. Ранее сообщалось что из-за военной спецоперации России на Украине Европейский союз решил приостановить действие двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз. Известно, что лидеры Европейского Совета договорились о введении ограничительных мер против России из-за ситуации на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пока информации о том, что россияне не смогут получить визы в ЕС и США в связи с ситуацией на Украине, нет. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «На данный момент таких данных у меня нет. Я знаю, что они пересматривают соглашения об облегченном визовом режиме. Он касается дипломатов, официальных лиц. Там есть целая категория граждан, которые получали эти визы в облегченном порядке. Это они пересматривают», — рассказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев live». Официальный представитель МИД сообщила, что видела лишь отдельные заявления на запрет получения и выдачи виз в США и Евросоюз. «Но это как всегда стройные ряды восточных европейцев, которые и являлись проводником этой агрессивной логики», — заключила Захарова. Ранее сообщалось что из-за военной спецоперации России на Украине Европейский союз решил приостановить действие двустороннего соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз. Известно, что лидеры Европейского Совета договорились о введении ограничительных мер против России из-за ситуации на Украине.