Google отменил монетизацию российских государственных СМИ

27 февраля 2022 в 09:53 Размер текста - 17 +

Российским государственным СМИ запретили размещать рекламу на ресурсах Google Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания Google приостановила монетизацию российских государственных СМИ на своих платформах. Об этом сообщает РИА «Новости». Кроме того, Google запретил таким медиа размещать рекламу на своих ресурсах. «Компания Google приостанавливает монетизацию на своих платформах для российских СМИ с государственным финансированием», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Ранее на такой шаг пошла компания Meta, в которую входят социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp. С 25 февраля Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке Facebook. Такое решение было принято после того, как социальная сеть заблокировала аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Ленты.ру» и «Газеты.ру». В Роскомнадзоре заявили, что такие действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены. После начала замедления в работе Instagram и Facebook появились сбои. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Компания Google приостановила монетизацию российских государственных СМИ на своих платформах. Об этом сообщает РИА «Новости». Кроме того, Google запретил таким медиа размещать рекламу на своих ресурсах. «Компания Google приостанавливает монетизацию на своих платформах для российских СМИ с государственным финансированием», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Ранее на такой шаг пошла компания Meta, в которую входят социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp. С 25 февраля Роскомнадзор начал принимать меры по частичной блокировке Facebook. Такое решение было принято после того, как социальная сеть заблокировала аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА «Новости», «Ленты.ру» и «Газеты.ру». В Роскомнадзоре заявили, что такие действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены. После начала замедления в работе Instagram и Facebook появились сбои.