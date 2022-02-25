Самолет Москва — Новый Уренгой вынужденно сел в Нижневартовске

Ожидается, что самолет прибудет в Новый Уренгой в 15:00 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самолет авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Новый Уренгой (ЯНАО), приземлился на запасной аэродром в Нижневартовске. Причиной стало ухудшение погодных условий.

По данным онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой, рейс S7-2571 должен был приземлиться в 7:35 по местному времени. В результате в 9:35 он прибыл в Нижневартовск. Ожидается, что в Новый Уренгой самолет из Москвы прилетит в 15:00.

По данным Nur24.ru, борт S7-2571 ушел на запасной аэродром из-за ухудшения погодных условий. Других отмененных или перенесенных рейсов в расписании аэропорта Новый Уренгой нет.