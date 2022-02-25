25 февраля 2022
24 февраля 2022

Самолет Москва — Новый Уренгой вынужденно сел в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, авиа, сибирь, S7, самолет
Ожидается, что самолет прибудет в Новый Уренгой в 15:00 Фото:

Самолет авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Новый Уренгой (ЯНАО), приземлился на запасной аэродром в Нижневартовске. Причиной стало ухудшение погодных условий.

По данным онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой, рейс S7-2571 должен был приземлиться в 7:35 по местному времени. В результате в 9:35 он прибыл в Нижневартовск. Ожидается, что в Новый Уренгой самолет из Москвы прилетит в 15:00.

По данным Nur24.ru, борт S7-2571 ушел на запасной аэродром из-за ухудшения погодных условий. Других отмененных или перенесенных рейсов в расписании аэропорта Новый Уренгой нет.

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Самолет авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Новый Уренгой (ЯНАО), приземлился на запасной аэродром в Нижневартовске. Причиной стало ухудшение погодных условий. По данным онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой, рейс S7-2571 должен был приземлиться в 7:35 по местному времени. В результате в 9:35 он прибыл в Нижневартовск. Ожидается, что в Новый Уренгой самолет из Москвы прилетит в 15:00. По данным Nur24.ru, борт S7-2571 ушел на запасной аэродром из-за ухудшения погодных условий. Других отмененных или перенесенных рейсов в расписании аэропорта Новый Уренгой нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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