Федерация дзюдо приостановила полномочия Путина в организации. Он был ее президентом

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин занимал пост почетного президента IJF с 2008 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Международная федерация дзюдо (IJF) приостановила полномочия главы РФ Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IJF.

«В свете продолжающегося конфликта на Украине IJF объявляет о приостановке полномочий господина Путина в качестве почетного президента и посла IJF», — цитирует ТАСС заявление Международной федерации дзюдо. Президент РФ занимал пост в IJF с 2008 года. Путин является мастером спорта по дзюдо. В 1976 году он стал чемпионом Ленинграда по этому виду спорта.

Ранее Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. После Запад ввел жесткие ограничения в отношении России. В санкционные списки было внесено руководство страны: Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Кроме того, комитет министров Совета Европы принял решение приостановить участие России в организации. Инициаторами решения были Украина и Польша. МОК выступил за отмену всех соревнований в РФ и Белоруссии. Финская телерадиовещательная корпорации YLE призвала исключить Россию из «Евровидения». После Европейский вещательный союз объявил, что в 2022 году артисты из РФ не примут участие в конкурсе. На территории РФ был отменен ряд крупных спортивных мероприятий.

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Международная федерация дзюдо (IJF) приостановила полномочия главы РФ Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IJF. «В свете продолжающегося конфликта на Украине IJF объявляет о приостановке полномочий господина Путина в качестве почетного президента и посла IJF», — цитирует ТАСС заявление Международной федерации дзюдо. Президент РФ занимал пост в IJF с 2008 года. Путин является мастером спорта по дзюдо. В 1976 году он стал чемпионом Ленинграда по этому виду спорта. Ранее Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. После Запад ввел жесткие ограничения в отношении России. В санкционные списки было внесено руководство страны: Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Кроме того, комитет министров Совета Европы принял решение приостановить участие России в организации. Инициаторами решения были Украина и Польша. МОК выступил за отмену всех соревнований в РФ и Белоруссии. Финская телерадиовещательная корпорации YLE призвала исключить Россию из «Евровидения». После Европейский вещательный союз объявил, что в 2022 году артисты из РФ не примут участие в конкурсе. На территории РФ был отменен ряд крупных спортивных мероприятий.
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