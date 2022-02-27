Минобороны РФ: националисты Украины прикрываются людьми как щитом

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Брифинг Минобороны России по вновь открывшимся обстоятельствам крушения малайзийского
Игорь Конашенков сказал, что националисты размещают бронетехнику в жилых кварталах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты терроризируют мирных жителей и используют их в качестве «живого щита». Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В Мариуполе прибывшие из Львовской области штурмовые отряды „Правого сектора“ (экстремистская организация, запрещена в РФ) терроризируют мирных жителей. Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве „живого щита“», — сказал Конашенков. Информацию приводит РИА «Новости».

Россия проводит на Украине специальную операцию после соответствующего решения президента РФ Владимира Путина. Целью является денацификация и демилитаризация. На Украине введено военное положение. Войска РФ заблокировали Бердянск и Херсон, рассказали в Минобороны. Также в ведомстве сообщили, что российская армия получила приказ наступать по всем направлениям. Украинские националисты объединения «Азов» обстреляли реактивными системами залпового огня «Град» жилые кварталы Мариуполя, передает «Царьград» со ссылкой на Минобороны России.

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Украинские националисты терроризируют мирных жителей и используют их в качестве «живого щита». Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «В Мариуполе прибывшие из Львовской области штурмовые отряды „Правого сектора“ (экстремистская организация, запрещена в РФ) терроризируют мирных жителей. Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве „живого щита“», — сказал Конашенков. Информацию приводит РИА «Новости». Россия проводит на Украине специальную операцию после соответствующего решения президента РФ Владимира Путина. Целью является денацификация и демилитаризация. На Украине введено военное положение. Войска РФ заблокировали Бердянск и Херсон, рассказали в Минобороны. Также в ведомстве сообщили, что российская армия получила приказ наступать по всем направлениям. Украинские националисты объединения «Азов» обстреляли реактивными системами залпового огня «Град» жилые кварталы Мариуполя, передает «Царьград» со ссылкой на Минобороны России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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