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В Тюменской области ожидается резкое похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области похолодает до — 11 градусов Фото:

В ночь с 1 на 2 марта температура воздуха в Тюменской области опустится с -1 до -11 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. О резком похолодании в регионе сообщают и другие сервисы по прогнозу погоды.

«Средняя температура воздуха в течение недели с 28 февраля по 6 марта в Тюменской области составит 0, -1 градус. В ночь с 1 на 2 марта на территории региона ожидается резкое похолодание до -11 градусов», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

Аналогичный прогноз дает сервис Gismeteo. «В ночь с 1 на 2 марта в Тюменской области похолодает до -10 градусов. Средняя температура воздуха в течение недели на территории региона составит 0, -2 градуса. 5 и 6 марта ожидаются обильные осадки в виде дождя с мокрым снегом», — указано на официальном сайте Gismeteo.

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В ночь с 1 на 2 марта температура воздуха в Тюменской области опустится с -1 до -11 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. О резком похолодании в регионе сообщают и другие сервисы по прогнозу погоды. «Средняя температура воздуха в течение недели с 28 февраля по 6 марта в Тюменской области составит 0, -1 градус. В ночь с 1 на 2 марта на территории региона ожидается резкое похолодание до -11 градусов», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Аналогичный прогноз дает сервис Gismeteo. «В ночь с 1 на 2 марта в Тюменской области похолодает до -10 градусов. Средняя температура воздуха в течение недели на территории региона составит 0, -2 градуса. 5 и 6 марта ожидаются обильные осадки в виде дождя с мокрым снегом», — указано на официальном сайте Gismeteo.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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