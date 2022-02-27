В Тюменской области ожидается резкое похолодание

28 февраля 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

В Тюменской области похолодает до — 11 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ночь с 1 на 2 марта температура воздуха в Тюменской области опустится с -1 до -11 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. О резком похолодании в регионе сообщают и другие сервисы по прогнозу погоды. «Средняя температура воздуха в течение недели с 28 февраля по 6 марта в Тюменской области составит 0, -1 градус. В ночь с 1 на 2 марта на территории региона ожидается резкое похолодание до -11 градусов», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Аналогичный прогноз дает сервис Gismeteo. «В ночь с 1 на 2 марта в Тюменской области похолодает до -10 градусов. Средняя температура воздуха в течение недели на территории региона составит 0, -2 градуса. 5 и 6 марта ожидаются обильные осадки в виде дождя с мокрым снегом», — указано на официальном сайте Gismeteo. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ночь с 1 на 2 марта температура воздуха в Тюменской области опустится с -1 до -11 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. О резком похолодании в регионе сообщают и другие сервисы по прогнозу погоды. «Средняя температура воздуха в течение недели с 28 февраля по 6 марта в Тюменской области составит 0, -1 градус. В ночь с 1 на 2 марта на территории региона ожидается резкое похолодание до -11 градусов», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. Аналогичный прогноз дает сервис Gismeteo. «В ночь с 1 на 2 марта в Тюменской области похолодает до -10 градусов. Средняя температура воздуха в течение недели на территории региона составит 0, -2 градуса. 5 и 6 марта ожидаются обильные осадки в виде дождя с мокрым снегом», — указано на официальном сайте Gismeteo.