Жители Донбасса: ВСУ минировали школы перед спецоперацией РФ

27 февраля 2022 в 23:21 Размер текста - 17 +

В школе Донбасса нашли самодельную мину, сообщила эвакуированная Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Украины Украинские силовики перед началом спецоперации российских войск минировали школы в Донбассе. Об этом сообщила жительница Донбасса Рада, которую эвакуировали в Ростовскую область вместе с сыном. «Нашим детям учиться не дают, школы минировали буквально недавно, детей эвакуировали, нашли самодельную мину. За что Украина с нами так поступает, мы ведь сами украинцы, мы родились там, жизнь прожили. Дня, когда Россия возьмет нас под опеку, мы ждали, как я не знаю чего», — приводит пресс-служба движения «МыВместе» слова Рады. Из Донецкой и Луганской народных республик начали вывозить граждан в Россию после обострения ситуации. Сообщалось об обстрелах со стороны украинских силовиков. Эвакуировали женщин, детей и пожилых людей, в РФ приехали около 100 тысяч человек. Президент России Владимир Путин распорядился выделить беженцам по 10 тысяч рублей. Ростовской области выделили 5 млрд рублей на эти цели. Россия признала независимость республик. Позже президент РФ принял решение о начале спецоперации на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские силовики перед началом спецоперации российских войск минировали школы в Донбассе. Об этом сообщила жительница Донбасса Рада, которую эвакуировали в Ростовскую область вместе с сыном. «Нашим детям учиться не дают, школы минировали буквально недавно, детей эвакуировали, нашли самодельную мину. За что Украина с нами так поступает, мы ведь сами украинцы, мы родились там, жизнь прожили. Дня, когда Россия возьмет нас под опеку, мы ждали, как я не знаю чего», — приводит пресс-служба движения «МыВместе» слова Рады. Из Донецкой и Луганской народных республик начали вывозить граждан в Россию после обострения ситуации. Сообщалось об обстрелах со стороны украинских силовиков. Эвакуировали женщин, детей и пожилых людей, в РФ приехали около 100 тысяч человек. Президент России Владимир Путин распорядился выделить беженцам по 10 тысяч рублей. Ростовской области выделили 5 млрд рублей на эти цели. Россия признала независимость республик. Позже президент РФ принял решение о начале спецоперации на Украине.