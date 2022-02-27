ТАСС: В ООН назвали немыслимой идею ядерной войны

27 февраля 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

В ООН не идет речь о начале ядерного конфликта Фото: Пресс-служба Роскосмоса новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ООН считают даже саму идею о возможности ядерного конфликта немыслимой. Об этом ТАСС заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Сама идея о ядерном конфликте просто немыслима», — заявил Дюжаррик. Информацию передает ТАСС. 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине. Он убежден, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. При этом в планы РФ не входит оккупация Украины. В воскресенье российский лидер приказал перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о рисках начала третьей мировой войны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ООН считают даже саму идею о возможности ядерного конфликта немыслимой. Об этом ТАСС заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Сама идея о ядерном конфликте просто немыслима», — заявил Дюжаррик. Информацию передает ТАСС. 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине. Он убежден, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. При этом в планы РФ не входит оккупация Украины. В воскресенье российский лидер приказал перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о рисках начала третьей мировой войны.