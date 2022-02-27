27 февраля 2022

ТАСС: В ООН назвали немыслимой идею ядерной войны

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В ООН не идет речь о начале ядерного конфликта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ООН считают даже саму идею о возможности ядерного конфликта немыслимой. Об этом ТАСС заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Сама идея о ядерном конфликте просто немыслима», — заявил Дюжаррик. Информацию передает ТАСС.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине. Он убежден, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. При этом в планы РФ не входит оккупация Украины. В воскресенье российский лидер приказал перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о рисках начала третьей мировой войны.

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В ООН считают даже саму идею о возможности ядерного конфликта немыслимой. Об этом ТАСС заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Сама идея о ядерном конфликте просто немыслима», — заявил Дюжаррик. Информацию передает ТАСС. 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине. Он убежден, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. При этом в планы РФ не входит оккупация Украины. В воскресенье российский лидер приказал перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о рисках начала третьей мировой войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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