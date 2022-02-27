РИАН: из-за страхов Киева переговоры РФ и Украины начнутся утром

28 февраля 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Переговоры России с Украиной запланированы на утро понедельника Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Встреча делегаций России и Украины в Белоруссии запланирована на утро понедельника, так как представители Киева, боясь за свою жизнь, решили въехать в республику со стороны Польши. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на белорусского политолога Юрия Воскресенского, близкого к соорганизаторам переговоров. «Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать через Польшу, через пункт пропуска „Варшавский мост“ (Брест — прим. URA.RU). Они едут огромным кругом», — рассказал Воскресенский.По его словам, в состав украинской делегации включены не более пяти человек. Среди них — замглавы МИД, представители военной и политической сферы, а также руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Ранее Киев согласился провести переговоры с Россией в Гомельской области Белоруссии. Об этом сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Готовность к диалогу подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Предметом переговоров должна стать спецоперация, которую Вооруженные силы РФ проводят на Украине. Целью ее президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Встреча делегаций России и Украины в Белоруссии запланирована на утро понедельника, так как представители Киева, боясь за свою жизнь, решили въехать в республику со стороны Польши. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на белорусского политолога Юрия Воскресенского, близкого к соорганизаторам переговоров. «Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать через Польшу, через пункт пропуска „Варшавский мост“ (Брест — прим. URA.RU). Они едут огромным кругом», — рассказал Воскресенский.По его словам, в состав украинской делегации включены не более пяти человек. Среди них — замглавы МИД, представители военной и политической сферы, а также руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Ранее Киев согласился провести переговоры с Россией в Гомельской области Белоруссии. Об этом сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Готовность к диалогу подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Предметом переговоров должна стать спецоперация, которую Вооруженные силы РФ проводят на Украине. Целью ее президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.