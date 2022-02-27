ТАСС: Австралия ввела санкции против Путина, Лаврова и Шойгу 28 февраля 2022 в 05:53 Размер текста - 17 + Австралия ввела финансовые санкции и ограничения на въезд для Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Австралии ввели финансовые санкции и ограничения на поездки для президента России Владимира Путина и ряда высших чиновников РФ. В частности. ограничения коснутся министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. «Австралия вводит финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России и ряда постоянных членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева», — цитирует ТАСС заявление австралийского премьера. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ. Самые жесткие ограничения коснулись ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. В SWIFT заявили о готовности принять санкции против России. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT. Главы МИД Евросоюза договорились об отключении от международной системы ряда российских банков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Власти Австралии ввели финансовые санкции и ограничения на поездки для президента России Владимира Путина и ряда высших чиновников РФ. В частности. ограничения коснутся министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. «Австралия вводит финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России и ряда постоянных членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева», — цитирует ТАСС заявление австралийского премьера. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ. Самые жесткие ограничения коснулись ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. В SWIFT заявили о готовности принять санкции против России. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT. Главы МИД Евросоюза договорились об отключении от международной системы ряда российских банков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям