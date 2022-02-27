27 февраля 2022

ТАСС: Австралия ввела санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Австралия ввела финансовые санкции и ограничения на въезд для Путина Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Австралии ввели финансовые санкции и ограничения на поездки для президента России Владимира Путина и ряда высших чиновников РФ. В частности. ограничения коснутся министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

«Австралия вводит финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России и ряда постоянных членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева», — цитирует ТАСС заявление австралийского премьера.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ. Самые жесткие ограничения коснулись ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. В SWIFT заявили о готовности принять санкции против России. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT. Главы МИД Евросоюза договорились об отключении от международной системы ряда российских банков.

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Власти Австралии ввели финансовые санкции и ограничения на поездки для президента России Владимира Путина и ряда высших чиновников РФ. В частности. ограничения коснутся министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. «Австралия вводит финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России и ряда постоянных членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева», — цитирует ТАСС заявление австралийского премьера. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ. Самые жесткие ограничения коснулись ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. В SWIFT заявили о готовности принять санкции против России. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT. Главы МИД Евросоюза договорились об отключении от международной системы ряда российских банков.
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