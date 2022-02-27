ТАСС: Австралия ввела санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

Власти Австралии ввели финансовые санкции и ограничения на поездки для президента России Владимира Путина и ряда высших чиновников РФ. В частности. ограничения коснутся министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.
«Австралия вводит финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России и ряда постоянных членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева», — цитирует ТАСС заявление австралийского премьера.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ. Самые жесткие ограничения коснулись ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. В SWIFT заявили о готовности принять санкции против России. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT. Главы МИД Евросоюза договорились об отключении от международной системы ряда российских банков.
Власти Австралии ввели финансовые санкции и ограничения на поездки для президента России Владимира Путина и ряда высших чиновников РФ. В частности. ограничения коснутся министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. «Австралия вводит финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России и ряда постоянных членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева», — цитирует ТАСС заявление австралийского премьера. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ. Самые жесткие ограничения коснулись ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. В SWIFT заявили о готовности принять санкции против России. Страны «Большой семерки» единогласно поддержали отключение России от SWIFT. Главы МИД Евросоюза договорились об отключении от международной системы ряда российских банков.