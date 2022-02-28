Выше всего цена доллара в Альфа-Банке, где его продают за 139,58 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине

Стоимость доллара в российских держится выше 100 рублей при покупке валюты. В некоторых банках она достигает 140 рублей. Стоимость евро также выросла. Банки предлагают купить европейскую валюты за 150 рублей.

Самая высокая стоимость доллара у Альфа-Банка — крупнейшего частного банка в России. В официальном приложении кредитной организации американскую валюту можно купить по цене 139,58 рубля за единицу.

Чуть ниже стоимость доллара у ВТБ, который находится под самыми строгими санкциями Запада. По данным официального сайта, банк продает валюту по 125,40 рубля за единицу. К этому уровню близок и банк «Тинькофф». Там доллар можно купить за 120 рублей. Ниже всего курс американской валюты на данный момент у Сбербанка — 119,05 рубля за единицу.

При этом курс евро в банках находится примерно на одном уровне. Дешевле всего его можно купить в «Тинькофф» — за 131,70 рубля. Чуть выше курс у Сбербанка — 132,57 рубля за евро. Альфа-Банк и ВТБ продают европейскую валюту за 150 рублей.

Ранее «Тинькофф» поднял стоимость доллара и евро до 171 рубля и 182,4 рубля соответственно. При этом курс валюты при продаже был в два раза ниже.

Ранее курс доллара в российских банках превысил 100 рублей за единицу после начала российской спецоперации на Украине. В некоторых кредитных организациях его продавали за 110,48 рубля. Евро также резко подорожал, дойдя до отметки в 131,07 рубля, побив рекорд декабря 2014 года. Центробанк РФ начал валютные интервенции для стабилизации ситуации на финансовом рынке, передает «Национальная служба новостей». 25 февраля регулятор понизил курс доллара до 83,55 рубля. Курс евро составлял 93,6 рубля.

Официальное приложение Сбербанка

Официальное приложение Альфа-Банка

Официальный сайт ВТБ

Курс доллара в банке «Тинькофф» Официальный сайт банка «Тинькофф»

Курс евро в банке «Тинькофф» Официальный сайт банка «Тинькофф»

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