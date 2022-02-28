Мошенники выманивают деньги под предлогом защиты от санкций

Злоумышленники предлагают перевести деньги на «безопасный счет» или пожертвовать их на гуманитарную помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Мошенники предлагают гражданам РФ «спасти деньги от санкций» и перевести их на «безопасный счет». Об этом сообщили проект общероссийского народного фронта «За права заемщиков» и российский разработчик средств информационной безопасности «СерчИнформ». Всплеск активности произошел на фоне введения Западом санкций против российских банков.

«Мошенники стали звонить россиянам и сообщать об угрозе их денежным накоплениям в связи с введением санкций против России, связанных с военной операцией на Украине. Злоумышленники также заявляют, что они помогут спасти средства после отключения России от системы международных переводов SWIF. На самом деле преступники убеждают граждан перечислить деньги на подставные счета», — цитируют «Известия» руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Эксперт призвала граждан сохранять спокойствие, бдительность и здравый смысл. По ее словам, такие провокации могут грозить серьезными потерями и ущербом.

Перевести деньги на «безопасный счет» предлагают не только по телефону, но и в соцсетях, сообщил начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд. Злоумышленники играют на актуальной повестке — например, отключении России от SWIFT. Также граждан могут уговаривать почувствовать в сборах денег на гуманитарные нужды.

Центробанк РФ 25 февраля предупредил граждан, что карты платежных систем Visa и MasterCard продолжают работать нормально. Исключения касаются банков, попавшие под жесткие санкции Запада. Их нельзя привязать к Apple Pay и Google Pay. При этом средства на счетах клиентов остаются в сохранности и доступности.

Ранее пресс-служба правительства Германии сообщила, что все российские банки, попавшие под санкции, будут исключены из SWIFT. Ранее Запад ввел ограничения в отношении ряда российских кредитных организаций. Самые жесткие санкции затронули ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. В частности, Mastercard приостановил их участие в системе платежей, передает RT. Санкции были введены после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине.

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