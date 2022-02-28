Аэропорт Челябинска принял новые рейсы из-за тумана в Кольцово

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Аэропорт. Магнитогорск, взлет самолета
Из-за погоды в Челябинске приземлилось семь самолетов из Екатеринбурга Фото:

Аэропорт Челябинска 28 февраля продолжает принимать рейсы из-за тумана в Кольцово (Екатеринбург). Сначала в столицу Южного Урала перенаправили четыре самолета, после этого посадку совершили еще три борта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

«В Челябинске сели самолеты „Уральских авиалиний“ рейса У6 247 из Красноярска и U6 8958 из Душанбе, а также Red Wings рейса ИН 1092 из Новокузнецка. Причина — погодные условия, сильный туман в екатеринбургском аэропорту Кольцово», — пояснили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Кольцово отменяют рейсы из-за неблагоприятных условий. Направлявшиеся в столицу Свердловской области два рейса из Сочи, а также рейсы из Египета и Иркутска были вынуждены приземлиться в Челябинске.

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Аэропорт Челябинска 28 февраля продолжает принимать рейсы из-за тумана в Кольцово (Екатеринбург). Сначала в столицу Южного Урала перенаправили четыре самолета, после этого посадку совершили еще три борта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта имени Курчатова. «В Челябинске сели самолеты „Уральских авиалиний“ рейса У6 247 из Красноярска и U6 8958 из Душанбе, а также Red Wings рейса ИН 1092 из Новокузнецка. Причина — погодные условия, сильный туман в екатеринбургском аэропорту Кольцово», — пояснили URA.RU в пресс-службе аэропорта. Ранее сообщалось, что из аэропорта Кольцово отменяют рейсы из-за неблагоприятных условий. Направлявшиеся в столицу Свердловской области два рейса из Сочи, а также рейсы из Египета и Иркутска были вынуждены приземлиться в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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