Аэропорт Челябинска принял новые рейсы из-за тумана в Кольцово

Из-за погоды в Челябинске приземлилось семь самолетов из Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU

Аэропорт Челябинска 28 февраля продолжает принимать рейсы из-за тумана в Кольцово (Екатеринбург). Сначала в столицу Южного Урала перенаправили четыре самолета, после этого посадку совершили еще три борта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

«В Челябинске сели самолеты „Уральских авиалиний“ рейса У6 247 из Красноярска и U6 8958 из Душанбе, а также Red Wings рейса ИН 1092 из Новокузнецка. Причина — погодные условия, сильный туман в екатеринбургском аэропорту Кольцово», — пояснили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Кольцово отменяют рейсы из-за неблагоприятных условий. Направлявшиеся в столицу Свердловской области два рейса из Сочи, а также рейсы из Египета и Иркутска были вынуждены приземлиться в Челябинске.