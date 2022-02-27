В DNS пообещали снизить резко подскочившие цены

DNS обещает снизить цены на многие товары Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Торговая сеть DNS снизит цены на большой перечень товаров. Об этом заявил генеральный директор компании Дмитрий Алексеев. Он также призвал не устраивать паники — ранее появилась информация, что DNS подняла цены на электронику и бытовую технику на 30%.

«Не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены», — написал Дмитрий Алексеев в своем telegram-канале.

Ранее гендиректор DNS сообщил, что из-за падения курса рубля и ажиотажного потребительского спроста торговая сеть повышает стоимость электроники и бытовой техники на 30%. В новом посте он уточнил, что у большинства товаров она не изменилась. ФАС, однако, уже начала проверку по факту необоснованного повышения цен. Ведомство направило запрос в торговую сеть и выдало должностному лицу компании предостережение.

Из-за начала операции РФ на Украине курс доллара в российских банках превысил 100 рублей за единицу 24 февраля. В некоторых кредитных организациях его продавали за 110,48 рубля. Евро также резко подорожал, дойдя до отметки в 131,07 рубля. Эти показатели стали рекордом, доллар превысил отметку января 2016 года, а евро декабря 2014 года. Центробанк РФ объявил о начале валютной интервенции для стабилизации ситуации на финансовом рынке. Курсы валют удалось понизить до 83,55 рубля за доллар и 93,6 рубля за евро.

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