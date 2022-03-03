Рогозин урезал себе и подчиненным зарплату из-за санкций

03 марта 2022 в 09:25 Размер текста - 17 +

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин решил сократить зарплату себе и подчиненным из-за санкций в отношении РФ. Об этом рассказал источник в ракетно-космической отрасли. «В условиях санкций генеральный директор госкорпорации „Роскосмос“ Дмитрий Рогозин дал поручение на 30 процентов сократить свою зарплату», — цитирует ТАСС источника. Изменения также коснулись топ-менеджеров компании и предприятий отрасли. Рогозин ранее заявлял, что Россия несмотря на санкции планирует продолжить сотрудничать с США в космической сфере, сообщает Life. Президент США Джо Байден сообщил, что санкции затронут космическую программу и возможность строить корабли. Причиной таких мер стала спецоперация РФ на Украине из-за которой Байден решил разорвать с Россией отношения. Рогозин прокомментировал санкции и заявил, что нужно проверить на болезнь Альцгеймера тех, кто их вводит. По его словам, если сотрудничество России и США в сфере космоса прекратится, некому будет спасти МКС в случае схода с орбиты или падения на территорию Америки или Европы. Ему ответил глава Space X Илон Маск, он заявил, что они справятся без помощи, сообщает телеканал 360.