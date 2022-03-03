Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, включенный в санкционный список Канады, не видит для себя негативных последствий. Как пояснил URA.RU сам полпред, введение западных ограничений было предсказуемым и в результате затрагивает всех россиян.
«Во-первых, это было ожидаемо — под санкции „коллективного Запада“ попадаем все мы — жители России. А во-вторых, для того, чтобы, например, любить и играть в хоккей, совершенно не обязательно ехать в Канаду. Я, например, точно не собираюсь. Вся эта история с санкциями на самом деле про то, что главное — не изменять себе и Отечеству, как бы сильно на тебя ни давили», — ответил агентству Владимир Якушев.
Канада включила Якушева в санкционный список как одного из 18 членов Совета безопасности РФ. Меры, по заявлению канадских властей, связаны со спецоперацией России на Украине. Вместе с полпредом в списке значатся президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров. Ограничения предполагают фактическую заморозку активов в Канаде.
22 февраля полпред Якушев публично поддержал решение президента Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. А спустя несколько дней, когда государства Запада начали вводить первые санкции, заявил, что Россия справится с трудностями.
Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, включенный в санкционный список Канады, не видит для себя негативных последствий. Как пояснил URA.RU сам полпред, введение западных ограничений было предсказуемым и в результате затрагивает всех россиян. «Во-первых, это было ожидаемо — под санкции „коллективного Запада“ попадаем все мы — жители России. А во-вторых, для того, чтобы, например, любить и играть в хоккей, совершенно не обязательно ехать в Канаду. Я, например, точно не собираюсь. Вся эта история с санкциями на самом деле про то, что главное — не изменять себе и Отечеству, как бы сильно на тебя ни давили», — ответил агентству Владимир Якушев. Канада включила Якушева в санкционный список как одного из 18 членов Совета безопасности РФ. Меры, по заявлению канадских властей, связаны со спецоперацией России на Украине. Вместе с полпредом в списке значатся президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров. Ограничения предполагают фактическую заморозку активов в Канаде. 22 февраля полпред Якушев публично поддержал решение президента Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. А спустя несколько дней, когда государства Запада начали вводить первые санкции, заявил, что Россия справится с трудностями.