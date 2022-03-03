Глава Тамбовщины начал флешмоб в поддержку операции на Украине

03 марта 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Максим Егоров преложил размещать в соцсетях символ V в поддержку спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров запустил в социальных сетях флешмоб в поддержку спецоперации РФ на Украине. Он предложил размещать в социальных сетях символ V, составленный их георгиевской ленточки и российского триколора. Дизайн знака разработали тамбовские дизайнеры. «Друзья, начинаю онлайн-флешмоб, призванный поддержать действия Армии России в спецоперации на Украине, с хэштегом #силаVправде. Размещайте на своих аватарках или в ленте социальных страниц символ V, в котором соединены георгиевская лента и триколор. Это знак веры, правды и служения Отечеству, в триединстве которых — залог нашей победы», — написал Максим Егоров в своем telegram-канале. Глава администрации Тамбовской области ранее сообщил на своей странице в Instagram, что социальная сеть отметила его пост в поддержку спецоперации РФ на Украине как фейк. После этого Егоров создал свой telegram-канал. Он также не исключил полной блокировки своих аккаунтов в соцсетях, которые входят в американский холдинг Meta. «Сегодня делается все, чтобы вывести нашу страну и ее жителей из равновесия. Это непростое время, когда мы должны забыть о прежних обидах и объединиться», — написал Егоров на своей instagram-странице. Instagram ранее назвал фейком пост российского певца Николая Баскова, в котором тот выступил за проведение спецоперации на Украине. Агентства по проверке фактов посчитали дезинформацией слова о том, что Россия войны не начинает. Басков подчеркнул, что спецоперация, которую Россия начала 24 февраля — миротворческая, направленная за защиту России и ее союзников. Президент РФ Владимир Путин объявил о денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Он заявил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса. Действия России осудило мировое сообщество. Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России и отключить от SWIFT ряд кредитных организаций РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров запустил в социальных сетях флешмоб в поддержку спецоперации РФ на Украине. Он предложил размещать в социальных сетях символ V, составленный их георгиевской ленточки и российского триколора. Дизайн знака разработали тамбовские дизайнеры. «Друзья, начинаю онлайн-флешмоб, призванный поддержать действия Армии России в спецоперации на Украине, с хэштегом #силаVправде. Размещайте на своих аватарках или в ленте социальных страниц символ V, в котором соединены георгиевская лента и триколор. Это знак веры, правды и служения Отечеству, в триединстве которых — залог нашей победы», — написал Максим Егоров в своем telegram-канале. Глава администрации Тамбовской области ранее сообщил на своей странице в Instagram, что социальная сеть отметила его пост в поддержку спецоперации РФ на Украине как фейк. После этого Егоров создал свой telegram-канал. Он также не исключил полной блокировки своих аккаунтов в соцсетях, которые входят в американский холдинг Meta. «Сегодня делается все, чтобы вывести нашу страну и ее жителей из равновесия. Это непростое время, когда мы должны забыть о прежних обидах и объединиться», — написал Егоров на своей instagram-странице. Instagram ранее назвал фейком пост российского певца Николая Баскова, в котором тот выступил за проведение спецоперации на Украине. Агентства по проверке фактов посчитали дезинформацией слова о том, что Россия войны не начинает. Басков подчеркнул, что спецоперация, которую Россия начала 24 февраля — миротворческая, направленная за защиту России и ее союзников. Президент РФ Владимир Путин объявил о денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Он заявил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса. Действия России осудило мировое сообщество. Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России и отключить от SWIFT ряд кредитных организаций РФ.