Захарова: BBC подрывает политическую стабильность России 03 марта 2022 в 20:55 Размер текста - 17 + Великобритания пытается подорвать стабильность в России через BBC, считает Мария Захарова Фото: Вова Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания пытается подорвать политическую стабильность в России через телерадиокорпорацию BBC. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «То, что российские журналисты еще хотя бы как-то могут там [в Великобритании] работать, связано исключительно с опасениями Лондона поставить под удар позиции телерадиокорпорации BBC в России, поскольку ей отведена далеко не последняя роль в подрыве внутриполитической стабильности и безопасности в нашей стране», — цитирует слова Захаровой ТАСС. Такой вывод был сделан из различных публичных высказываний министра иностранных дел Британии Лиз Трасс в адрес России. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Позднее представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил о развязывании против России информационной войны в социальных сетях, в попытке выдать преступления Вооруженных сил Украины за действия РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Великобритания пытается подорвать политическую стабильность в России через телерадиокорпорацию BBC. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «То, что российские журналисты еще хотя бы как-то могут там [в Великобритании] работать, связано исключительно с опасениями Лондона поставить под удар позиции телерадиокорпорации BBC в России, поскольку ей отведена далеко не последняя роль в подрыве внутриполитической стабильности и безопасности в нашей стране», — цитирует слова Захаровой ТАСС. Такой вывод был сделан из различных публичных высказываний министра иностранных дел Британии Лиз Трасс в адрес России. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Позднее представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил о развязывании против России информационной войны в социальных сетях, в попытке выдать преступления Вооруженных сил Украины за действия РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям