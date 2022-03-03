Захарова: BBC подрывает политическую стабильность России

Великобритания пытается подорвать политическую стабильность в России через телерадиокорпорацию BBC. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«То, что российские журналисты еще хотя бы как-то могут там [в Великобритании] работать, связано исключительно с опасениями Лондона поставить под удар позиции телерадиокорпорации BBC в России, поскольку ей отведена далеко не последняя роль в подрыве внутриполитической стабильности и безопасности в нашей стране», — цитирует слова Захаровой ТАСС. Такой вывод был сделан из различных публичных высказываний министра иностранных дел Британии Лиз Трасс в адрес России.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Позднее представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил о развязывании против России информационной войны в социальных сетях, в попытке выдать преступления Вооруженных сил Украины за действия РФ.
Великобритания пытается подорвать политическую стабильность в России через телерадиокорпорацию BBC. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «То, что российские журналисты еще хотя бы как-то могут там [в Великобритании] работать, связано исключительно с опасениями Лондона поставить под удар позиции телерадиокорпорации BBC в России, поскольку ей отведена далеко не последняя роль в подрыве внутриполитической стабильности и безопасности в нашей стране», — цитирует слова Захаровой ТАСС. Такой вывод был сделан из различных публичных высказываний министра иностранных дел Британии Лиз Трасс в адрес России. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Позднее представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил о развязывании против России информационной войны в социальных сетях, в попытке выдать преступления Вооруженных сил Украины за действия РФ.