Зеленский потребовал от Запада дополнительной военной помощи

Зеленский попросил у западных стран военные самолеты Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина попросила лидеров западных стран предоставить стране самолеты, если нет готовности закрыть небо над страной. Об этом сообщил лидер Украины Владимир Зеленский.

«Если нет у вас сил, твердости закрыть небо, то дайте мне самолеты. Разве это не справедливо, скажите? И когда мне говорят: ну у нас есть вопросы относительно самолетов, там необходимо голосование, то или другое. Мы сказали, мы нашли, где эти самолеты. Мы у них нашли все эти самолеты», — сказал Зеленский на пресс-конференции для западных СМИ, пишет ТАСС. Президент сокрушается, что без этих самолетом Украина «отдает много [жизней] людей».

Он считает, что в этом вопросе ему может помочь Польша, но это зависит также от США. Однако, по словам Зеленского, между Польшей и Украиной дружеские, а «не бюрократические» отношения. Зеленский отметил, что уже во многом благодарен этим странам.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пожаловался, что Киеву недостаточно помощи. Он также попросил перестать говорить украинской стороне, что помощь в пути.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам