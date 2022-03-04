Шольц прокомментировал решение властей о поставке оружия в Киев

Канцлер ФРГ считает, что решение властей поставить оружие на Украину было правильным Фото: Bundesregierung\Kugler

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Решение властей Германии о начале поставок оружия для Украины было правильным и своевременным. Так считает канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы сочли это решение правильным в связи с нападением на Украину», — сказал Шольц в эфире телеканала ZDF. Он отметил, что несмотря на этот шаг, власти Германии на протяжении многих лет придерживались политики не отправлять оружие в кризисные регионы, чтобы не усугублять конфликты. Канцлер сообщил, что впредь, государство продолжит следовать этой политике.

Он добавил, что в ситуации с Украиной, Германия не смогла пройти мимо, так как ее власти не в силах предотвратить эту войну. Именно поэтому представители ФРГ «не должны оставлять тех, на кого, без их вины, напали». По его мнению, помощь Киеву была оказана своевременно.

26 февраля Германия одобрила поставки вооружения на Украину. Берлин принял решение отправить властям в Киеве 1 тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger. Шольц написал в Twitter, что сделает «все возможное, чтобы поддержать Украину в защите от армии Путина».

24 февраля лидер РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.

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