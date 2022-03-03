Беженцев с Донбасса в ЯНАО временно поселят в маневренном фонде

В Губкинском готовы разместить белее 50 беженцев Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Администрация города Губкинского (ЯНАО) предоставит временное жилье для эвакуированных из ЛДНР. Как сообщили URA.RU в мэрии, семьи беженцев на время заселят в квартиры маневренного фонда.

«Город Губкинский готов принять эвакуированных жителей ЛДНР и временно предоставить им жилье. Для семей, которые приедут в город, будут подготовлены к временному размещению комнаты в квартирах маневренного фонда», — сообщили URA.RU в администрации Губкинского.

В квартирах маневренно фонда может расположиться 51 человек. Фонд был создан для того, чтобы предоставить жилье нуждающимся после пожаров или других чрезвычайных ситуаций. Как добавили в мэрии, на данный момент организованные группы беженцев в город не прибывали.

«Данные квартиры предназначены для временного заселения людей, попавших в сложную жизненную ситуацию вроде пожара или другой чрезвычайной ситуации. Они не предоставляются льготным слоям населения, которые стоят в очереди на переселение. А также использование комнат маневренного фонда эвакуированными жителями ЛДНР не отразится, на заселении нуждающихся во временном жилье», — добавили в администрации Губкинского.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО готов принять у себя беженцев. Также правительство округа планирует направить необходимую дли них помощь, для чего губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов организовал отдельную рабочую группу.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации, которая должна завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Вооруженные столкновения на территории ЛДНР начались в 2014 году. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Цель операции — провести демилитаризацию Украины. Как подчеркнул глава государства — Россия не будет оккупировать Украину.

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