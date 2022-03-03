Присвоенный автомобиль довел экс-главу района ЯНАО до суда

04 марта 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Экс-глава Тазовского района ответит за присвоение автомобиля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Прокуратура закончила проверку и утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы Тазовского района (ЯНАО). Экс-глава обвиняется в превышении полномочий, сообщается на официальном сайте окружного надзорного ведомства, после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения, уголовное дело будет передано в суд. «Прокурор автономного округа утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего главы муниципального образования Тазовский район. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). После вручения обвиняемому и его защитникам копий обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО. По информации источников агентства речь идет об автомобиле Toyota Сamry стоимостью в 1,9 миллиона рублей, приобретенный в 2014 году для нужд администрации, но так и не поставленный на баланс администрации, а переданный в личное пользование водителю экс-главы. В настоящее время прокуратурой на транспортное средство был наложен арест. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении экс-главы Тазовского района Александра Иванова было возбужденно уголовное дело по факту превышения полномочий. В настоящее время уголовное экс-главы района по прежнему составу преследование прекращено. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прокуратура закончила проверку и утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главы Тазовского района (ЯНАО). Экс-глава обвиняется в превышении полномочий, сообщается на официальном сайте окружного надзорного ведомства, после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения, уголовное дело будет передано в суд. «Прокурор автономного округа утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего главы муниципального образования Тазовский район. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). После вручения обвиняемому и его защитникам копий обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО. По информации источников агентства речь идет об автомобиле Toyota Сamry стоимостью в 1,9 миллиона рублей, приобретенный в 2014 году для нужд администрации, но так и не поставленный на баланс администрации, а переданный в личное пользование водителю экс-главы. В настоящее время прокуратурой на транспортное средство был наложен арест. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении экс-главы Тазовского района Александра Иванова было возбужденно уголовное дело по факту превышения полномочий. В настоящее время уголовное экс-главы района по прежнему составу преследование прекращено.