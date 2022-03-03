РПЦ: секта с Украины ведет антироссийскую пропаганду в Челябинске

Сектанты начали действовать в православных храмах (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Поклонники деструктивной секты с украинскими корнями ведут антироссийскую пропаганду среди челябинцев. Об этом URA.RU сообщили 4 марта в миссионерском отделе Челябинской епархии.

«В регионе действует „Школа единого принципа“ (ШЕП) — эзотерический психокульт, созданный на Украине „духовидицей“ Ольгой Асауляк. Ориентация на „духовный рост“ никак не мешает ее последователям заниматься антироссийской политической деятельностью. Сразу после начала военной операции на Украине на официальном сайте организации появилось обращение к россиянам с призывом „выходить на улицы“ и требовать прекращения боевых действий», — заявили URA.RU в епархии.

В миссионерском отделе отмечают, что некоторые прихожане челябинских храмов являются последователями Ольги Асауляк, поскольку сектантам разрешено посещать храмы и черпать там «силу». Сторонники деструктивного культа также активно используют фейковые материалы на своих интернет-ресурсах о разрушении украинских городов и страданиях мирного населения.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. В ходе операции Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях российских вооруженных сил.

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