03 марта 2022

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Таиланд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация самолёта
Авиакомпания отменила полетную программу в Таиланд Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила выполнение рейсов из РФ в Таиланд. Полеты по направлениям возобновятся 31 мая 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в своем telegram-канале.

«Внимание! Авиакомпания „Уральские авиалинии“ отменяет полетную программу в Таиланд», — говорится в сообщении пресс-службы.

Рейсы отменены по следующим направлениям:

  • U6-7445/7446 Владивосток—Пхукет—Владивосток с 8 марта до 31 мая;
  • U6-7447/7448 Иркутск—Пхукет—Иркутск с 5 марта до 31 мая;
  • U6-7473/7474 Екатеринбург—Пхукет—Екатеринбург с 8 марта до 31 мая.

Ранее авиакомпания отменяла свои полеты на юг России из-за объявления президентом РФ Владимиром Путиным о начале спецоперации России на Украине. Целью операции стала демилитаризация и денацификация страны, оккупировать Украину РФ не собирается, говорил глава государства. По словам президента, спецоперация идет по графику. Россия борется с неонацистами, которые размещают вооружение в жилых кварталах и берут в заложники людей, цитирует президента RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила выполнение рейсов из РФ в Таиланд. Полеты по направлениям возобновятся 31 мая 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в своем telegram-канале. «Внимание! Авиакомпания „Уральские авиалинии“ отменяет полетную программу в Таиланд», — говорится в сообщении пресс-службы. Рейсы отменены по следующим направлениям: Ранее авиакомпания отменяла свои полеты на юг России из-за объявления президентом РФ Владимиром Путиным о начале спецоперации России на Украине. Целью операции стала демилитаризация и денацификация страны, оккупировать Украину РФ не собирается, говорил глава государства. По словам президента, спецоперация идет по графику. Россия борется с неонацистами, которые размещают вооружение в жилых кварталах и берут в заложники людей, цитирует президента RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...