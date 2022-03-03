«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Таиланд

Авиакомпания отменила полетную программу в Таиланд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила выполнение рейсов из РФ в Таиланд. Полеты по направлениям возобновятся 31 мая 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в своем telegram-канале.

«Внимание! Авиакомпания „Уральские авиалинии“ отменяет полетную программу в Таиланд», — говорится в сообщении пресс-службы.

Рейсы отменены по следующим направлениям:

U6-7445/7446 Владивосток—Пхукет—Владивосток с 8 марта до 31 мая;

U6-7447/7448 Иркутск—Пхукет—Иркутск с 5 марта до 31 мая;

U6-7473/7474 Екатеринбург—Пхукет—Екатеринбург с 8 марта до 31 мая.

Ранее авиакомпания отменяла свои полеты на юг России из-за объявления президентом РФ Владимиром Путиным о начале спецоперации России на Украине. Целью операции стала демилитаризация и денацификация страны, оккупировать Украину РФ не собирается, говорил глава государства. По словам президента, спецоперация идет по графику. Россия борется с неонацистами, которые размещают вооружение в жилых кварталах и берут в заложники людей, цитирует президента RT.